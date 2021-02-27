Вестники весны: в Латвию начали возвращаться жаворонки

Новости Латвия | 27 февраля 2021 | 18:54

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В Латвию начали возвращаться жаворонки, сообщает агентство LETA.

В Вецумниекском крае возле озера Ладзену были слышно пение жаворонков. В этом районе снег уже почти растаял, поэтому жаворонки смогут найти укрытие.

Как поясняют эксперт, возвращение жаворонков не означает, что в Латвии больше не ожидается характерных для зимы погодных условий.

По данным Global Forecast System, до 3 марта в стране установилась теплая погода, а во второй половине следующей недели ожидаются морозы, по ночам местами может похолодать до -10 градусов.

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