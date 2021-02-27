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Новости Латвия | 27 февраля 2021 | 18:54

Вестники весны: в Латвию начали возвращаться жаворонки

Delfi

В Латвию начали возвращаться жаворонки, сообщает агентство LETA.

В Вецумниекском крае возле озера Ладзену были слышно пение жаворонков. В этом районе снег уже почти растаял, поэтому жаворонки смогут найти укрытие.

Как поясняют эксперт, возвращение жаворонков не означает, что в Латвии больше не ожидается характерных для зимы погодных условий.

По данным Global Forecast System, до 3 марта в стране установилась теплая погода, а во второй половине следующей недели ожидаются морозы, по ночам местами может похолодать до -10 градусов.

Delfi

Комментарии:

27 февраля 2021 20:26 - NikTo

Mory kante, john scatmam umerli, svetka zhiva, lechitsa samogonom, iz za etoy krasavicy starye zeki mogut i finku v bok sunuty

27 февраля 2021 20:13 - NikTo

7 soldat Latvii pogibli v Irake i Afganistane. Tam zabolel ministr oborony Girt Valdis Kristovskiy, bolezny legionerov, ne pey s aryka, a to kozlyonochkom staneshy.

27 февраля 2021 19:30 - NikTo

Laura Branigan, mertva, La Bouche mertva, vy budete lechity drugie bolezni ili vam Brusely grand na alu Corona daet? Corona - baby baby

27 февраля 2021 19:06 - NikTo

Ja v 18.28 kupil lekarstvo , apteka Imanta, na imanta iela stoyal avto s dvumya ushlyepkami, eto oni vklyuchili vyhlopnoy gaz, smotrite na videokamere. Ty doigraeshsa zhidovskaya morda, v drugoy raz nomer zapishu, samim to ne strashno, ty zh znaeshy kak eto tyazhelo vylechity, vspomni Rezekne, otravlenie 100 chelovek metilovym spirtom, zhuty, gde tut Boka Haram?

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