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Новости Латвия | 27 февраля 2021 | 18:54
Вестники весны: в Латвию начали возвращаться жаворонки
В Латвию начали возвращаться жаворонки, сообщает агентство LETA.
В Вецумниекском крае возле озера Ладзену были слышно пение жаворонков. В этом районе снег уже почти растаял, поэтому жаворонки смогут найти укрытие.
Как поясняют эксперт, возвращение жаворонков не означает, что в Латвии больше не ожидается характерных для зимы погодных условий.
По данным Global Forecast System, до 3 марта в стране установилась теплая погода, а во второй половине следующей недели ожидаются морозы, по ночам местами может похолодать до -10 градусов.
Комментарии:
Mory kante, john scatmam umerli, svetka zhiva, lechitsa samogonom, iz za etoy krasavicy starye zeki mogut i finku v bok sunuty
7 soldat Latvii pogibli v Irake i Afganistane. Tam zabolel ministr oborony Girt Valdis Kristovskiy, bolezny legionerov, ne pey s aryka, a to kozlyonochkom staneshy.
Laura Branigan, mertva, La Bouche mertva, vy budete lechity drugie bolezni ili vam Brusely grand na alu Corona daet? Corona - baby baby
Ja v 18.28 kupil lekarstvo , apteka Imanta, na imanta iela stoyal avto s dvumya ushlyepkami, eto oni vklyuchili vyhlopnoy gaz, smotrite na videokamere. Ty doigraeshsa zhidovskaya morda, v drugoy raz nomer zapishu, samim to ne strashno, ty zh znaeshy kak eto tyazhelo vylechity, vspomni Rezekne, otravlenie 100 chelovek metilovym spirtom, zhuty, gde tut Boka Haram?
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