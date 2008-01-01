Какая Пасха без яйца? Даугавпилсский Дом Единства объявляет конкурс

Новости Общество | 26 февраля 2021 | 18:17

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В преддверии Пасхи Дом Единства приглашает всех желающих принять участие в конкурсе — презентовать яйцо, сделанное своими руками и «пропитанное» семейными традициями.

«Всё очень просто. Яйцо можно сделать из любых материалов, размер поделки значения не имеет. Презентовать же надо как-то творчески: сказку сочинить, песенку спеть, стихотворение придумать и т. д. И чтобы во всё этом отразились традиции семьи и весеннего праздника Пасхи. Снятое видео нужно загрузить на платформу хранения www.failiem.lv, а ссылку отправить на электронную почту leonova@vienibasnams.lv до 15 марта. Первого апреля будут названы победители, их ждут призы. Все видеоролики мы выложим на домашней странице http://vienibasnams.lv/ и в социальной сети Facebook», — рассказала Rus.Lsm.lv заместитель руководителя Дома Единства Сандра Маскалёва.

Дом Единства собирает пасхальные рецепты, чтобы разместить подборку на своей домашней странице, и все творческие коллективы (их почти два десятка) работают над созданием своих яиц для общего праздничного фотоколлажа. Задуманы и другие виртуальные сюрпризы, но это пока — тайна.

«Мы уже начали использовать рекламные стенды Дома Единства и витрины Дома традиций как мини-галереи. Там были выставлены фотографии нашего фольклорного коллектива Svātra, участвовавшего несколько лет назад в фестивале масочных традиций, и рисунки вокалистов детской студии Pērlītes, посвященные Дню святого Валентина. Будем и дальше каждый месяц обновлять галереи. Хотя, конечно, искусство должно быть живым и массовым, нам нужны люди, улицы, парки, живые события. Очень надеемся на лето, а сейчас — мы, как зеленые ростки, готовы пробиваться сквозь серую землю», — образно заключила С. Маскалёва.

LSM