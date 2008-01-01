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Новости Общество | 26 февраля 2021 | 18:12
Даугавпилс и Краслава создают новый совместный туристический продукт
Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления и Туристический информационный центр Краславского края, несмотря на глобальные проблемы связанные с COVID 19, активно готовятся к началу туристического сезона.
Вполне логично, что к началу туристического сезона хочется порадовать туристов, да и жителей местных самоуправлений новыми туристическими предложениями, поэтому с этой целью 24 февраля в Краславе состоялась рабочая встреча работников вышеупомянутых организаций.
Были оговорены моменты сотрудничества и решено к началу туристического сезона создать новый совместный туристический продукт - маршрут «Даугава объединяет» (Daugava vieno), под девизом «Твой незабываемый отдых на берегах Даугавы».
Планируется, что данный продукт будет включать наиболее значимые туристические объекты города Даугавпилс, а также Краславского и Даугавпилсского краёв, в том числе места возможного активного отдыха, ночлеги, места питания с возможностью дегустации латгальских блюд и многое другое.
Этот маршрут будет интересен еще и тем, что путешественникам будет выдан паспорт туриста, в которым при посещении мест, указанных в маршруте, будет ставиться отметка и в зависимости от того, сколько отметок было получено будет возможность участвовать в розыгрыше призов.
TIC
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