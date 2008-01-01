Неважные поездки до окончания чрезвычайной ситуации — под запретом

Новости Латвия | 26 февраля 2021 | 20:01

Пресс-фото Пресс-фото

В пятницу 26 февраля вступает в силу запрет на поездки без уважительной причины до окончания чрезвычайной ситуации 6 апреля, напоминает агентство LETA.

Как сообщалось, постановление правительства предусматривает, что в этот период люди не смогут въезжать в Латвию из стран ЕС и ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев (работа, учеба, воссоединение семей, медицинские услуги, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на место жительства или посещение похорон).

Международный перевозчик должен будет визуально проверять, предоставил ли человек подтверждение этих целей.

Документы, подтверждающие цель въезда, следует также предъявить по требованию Госполиции или Государственной пограничной службы.

Гражданам Европейского союза, в том числе Латвии, стран ЕЭЗ, Швейцарии и Соединенного Королевства, а также постоянным жителям ЕС, имеющим вид на жительство в Латвии, не ограничен въезд на территорию страны, если они въезжают на некоммерческом транспортном средстве.

Эти ограничения уже действовали в Латвии с 11 февраля.

Как уже писал Rus.lsm.lv, 9 ноября в Латвии начал действовать режим чрезвычайной ситуации и введены различные ограничения. Позже ЧС решили продлить до 6 апреля. В понедельник 8 февраля в Латвии вступили в силу изменения в правилах торговли. В магазинах, которые торгуют в основном продуктами или средствами гигиены, отныне можно продавать весь ассортимент товаров, даже одежду и игрушки. Но за послаблениями скрываются и новые ограничения. И похоже, длинные очереди вернулись. Торговцы предупреждают: отправляясь в магазин одевайтесь теплее.

LSM