«Белорусские чтения» собрали ученых и исследователей из пяти стран

Новости Культура | 26 февраля 2021 | 14:31

ЦБК ЦБК

19 февраля 2021 года, в преддверии Международного дня родного языка, Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) он-лайн провел вторую конференцию «Белорусские чтения», в которой приняли участие исследователи и ученые из Латвии, Беларуси, Польши, Чехии и Эстонии.

Встреча

Первая Международная конференция «Белорусские чтения» прошла ровно год назад в Даугавпилсе, объединив специалистов, которые изучают различные направления связей Латвии и Беларуси, белорусскую диаспору за рубежом. Форум был приурочен ко Дню родного языка, и по его результатам стало ясно, что начинание перерастет в традицию. «Белорусские чтения» – не научно-прикладная конференция, а максимально широкая площадка для диалога с научным уклоном.

Пандемия коронавирусной инфекции осложнила всем жизнь. Конференция вынужденно перенеслась в интернет-среду, однако ZOOM «открыл» границы, и к Латвии и Беларуси добавились Польша, Чехия, Эстония. Прозвучало 19 докладов, которые по тематике были разделены на три темы: культура, история, диаспора.

Участников конференции поприветствовал заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский, подчеркнув значимость события, рассказал про участие города в конкурсе на статус «Культурной столицы Европы-2027».

Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Илья Лапуть в приветственной речи отметил: «Белорусское сердце для Даугавпилса всегда открыто. Мы всегда умели находить общий язык, несмотря на любые сложности, любые проблемы, которые очень часто через наши края прокатывались. Мы здесь жили, остаемся добрыми соседями. Это нужно ценить, это нужно помнить, это нужно изучать».

Культура

Доклад доктора культурологии, заместителя директора Белорусской Национальной Библиотеки Александра Суши (Минск), посвященный изданию букварей для белорусских школ Латвии в межвоенный период, открыл рабочую часть конференции «Белорусские чтения». Докладчик кратко обозначил деятельность Белорусского культурно-просветительского общества «Бацькаўшчына» (1921 год основания, первый председатель Ян Харлап) в продвижении белорусского образования в межвоенной Латвии. В тот период действовало 60 белорусских школ. Дети учились читать на родном языке по книгам:

А. Смолич «Зорка» (1922 г., Вильня), К. Езавитова «Беларуская школа» (1926 г., Рига), Я. Лёсика «Наша Крыніца» (1927 г., Рига), О. Боровской «Васількі» (1935 г., Рига).

Тему обучения и подготовки католических священников в Краславской семинарии вплоть до ее закрытия изучала кандидат исторических наук Раиса Зенюк (Национальная академия наук РБ, Минск).

Опытом преподавания истории латышской литературы в рамках дисциплины «Литература ближнего зарубежья» поделилась кандидат филологических наук Анна Гладкова (Витебский государственный университет имени П. Машерова, Беларусь). ЦБК и университет связывает соглашение о сотрудничестве.

Тему продолжил Андрей Тихомиров (Гродненский музей истории религии), изучавший переводы латышской литературы на белорусский язык в начале ХХI века.

Доктор филологии Мирослав Янковяк (Пражский университет) проанализировал белорусские диалекты в Латвии. На эту тему уже вышли две его монографии.

В свою очередь, исследователь Андрей Герберг (Витебский государственный ордена Дружба народов медицинского университет) обратил свое внимание на архитектурный стиль, который назвал «Латгальским барокко». Старинные здания из красного кирпича еще сохранились в Витебске.

История

Про «Анненский кирмаш», который из ежегодной региональной ярмарки в старину возродился в наши дни в качестве фестиваля, рассказали представители п. Зельва (Гродненская область). Именно на теме фестивального кирмаша познакомились и стали партнерами Даугавпилсский ЦБК и Зельвенский отдел культуры.

Имя историка Алексея Сапунова неожиданно соединило Витебск и Даугавпилс. Бюст заслуженному земляку установлен возле Витебского государственного университета имени П. Машерова. А в Даугавпилсе накануне его 170-летнего юбилея издали его труд про Польские Инфлянты. Об этом увлекательно поведала сотрудник Центра русской культуры Галина Иванова.

Другое имя – знаменитой в Латвии художницы Александры Бельцовой, которую диаспора считает белорусской художницей, докладчик Лариса Кайминя представила как симбиоз культур.

Дискуссию вызвал доклад Максима Королева (Варшавский университет), который много лет изучает культурологические связи Латвии и Беларуси, много публикуется. Темой его изучения стала изданная в Риге в 1933 году книга о белорусском национал-фашизме в Латвии. Как оказалось, название не соответствует содержанию.

В свою очередь, историк Александр Никонов (Витебский государственный ордена Дружба народов медицинского университет) изучал участие латышей в партизанском движении в Беларуси в годы Второй мировой войны.

Историей уже стало и интеллектуально-соревновательной движение «Что? Где? Когда?», возникшее в конце ХХ-столетия. Как сотрудничают и куда движутся клубы знатоков Латвии и Беларуси – об этом рассказал исследователь Жан Бадин (Даугавпилсский университет).

Диаспора

ЦБК, как организатор конференции, также представил два доклада. Один был посвящен национальной кухне как феномену в системе культурных маркеров белорусов Даугавпилса, второй – конкурсу эссе к столетию со дня рождения писателя Ивана Шамякина, произведения которого в свое время изучало в школьной программе старшее поколение.

Плодотворным оказался обмен опытом между белорусскими обществами Даугавпилса, Таллинна и Нарвы. Таллинский центр «Радзима» популяризирует белорусскую культуру среди эстонских детей, а деятельность воскресной школы даугавпилсского общества «Уздым» ориентирована на детей из семей с белорусскими корнями. В тоже время нарвское общество отметило проблемы с родным белорусским языком.

Диктант

В рамках II-й Международной конференции «Белорусские чтения» состоялся традиционный диктант по белорусскому языку, который также прошел он-лайн. Завуч Рижской белорусской школы имени Я. Купалы Анна Иване выбрала для диктанта отрывок из романа «Люди на болоте» Ивана Мележа, столетие со дня рождения которого отмечает литературный мир в феврале. Кстати, на эту тему педагог, учитель белорусского языка и литературы, сделала увлекательный эмоциональный доклад на конференции. Диктант писали сотрудники ЦБК и Посольства РБ в ЛР, Генерального консульства РБ в Даугавпилсе, педагоги Рижской белорусской школы, активисты белорусских обществ «Уздым» (Даугавпилс), «Мара» (Лиепая), «Вытоки» (Рига), «Сябры» (Нарва, Эстония). Листы отосланы на проверку в Рижскую белорусскую школу. Ждем оценки!

Как считают организаторы, «Белорусским чтениям» удалось сохранить теплую атмосферу, встретиться со старыми друзьями, завязать новые контакты. По материалам первой конференции уже издан сборник, который получили в подарок все участники вторых «Белорусских чтений», понятное дело, по почте. Уже очевидно, что второй сборник будет значительно объемнее предыдущего.



Информация подготовлена:

Жанна Романовская,

руководитель Центра белорусской культуры

Центр белорусской культуры