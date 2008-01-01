В Даугавпилсе будут создавать индустриальный парк «ALTOP»

Новости Экономика | 25 февраля 2021 | 21:51

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Даугавпилсcкая городская дума к 2025 году планирует развивать Даугавпилсский аэропорт и прилегающую к нему территорию, создав индустриальный парк «ALTOP»

Истоки авиации в Даугавпилсе восходят к началу 20 века, когда в окрестностях города находились три военных аэродрома - Ликсна, Грива и Большой аэродром Даугавпилса. Аэропорт Даугавпилса расположен в поселке Лочики Даугавпилсского края, в 15 км от центра Даугавпилса. Аэродром и прилегающая к нему территория на площади 232 га в настоящее время деградирована. Территория имеет стратегическое значение для обеспечения гражданской авиации и развития бизнеса в Латгальскогом регионе планирования. Авиация - самый мобильный вид воздушного движения, который обеспечит быстрое сообщение города Даугавпилс со столицами Латвии и европейскими мегаполисами.

Неоднократно Даугавпилсская городская дума пыталась развивать Даугавпилсский аэропорт, но до сих пор это не удалось по нескольким причинам. Одна из них - это ограниченные возможности для привлечения финансирования из структурных фондов Европейского Союза для финансирования инвестиционных затрат на аэродром, а также высокие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома по сравнению с финансовой отдачей и экономическим эффектом.

В 2005 году было создано предприятие Даугавпилсского городского самоуправления SIA «Daugavpils lidosta», которое приобрело землю для нужд аэропорта и разработало документацию по развитию аэропорта с целью привлечения стратегических инвесторов. Экономический кризис и невключение развития региональных аэропортов в Национальный план развития на 2014-2020 годы. воспрепятствовали привлечению финансирования для реализации плана развития аэропорта. В свою очередь, в 2020 году Даугавпилсская городская дума получила значительную политическую поддержку, и реконструкция Даугавпилсского аэропорта включена в Государственный план развития на 2021-2027 годы.

По заказу Даугавпилсской городской думы в 2020 году проведено исследование «Развитие Даугавпилсского аэропорта и прилегающей территории в Лочикосе Даугавпилсского края. Технико-экономическое обоснование». В начале исследования обслуживающая территорию фирма и автор исследования ООО «ARDENIS» представил Даугавпилсской городской думе идею комплексного развития территории, которая обеспечивает синергию между тремя областями: промышленным развитием, высшим образованием и наукой, а также авиационным сектором. Экономически интегрированное развитие аэродрома может привлечь инвестиции и оказать значительное влияние на экономику.

Концепция развития нового аэродрома Даугавпилса и прилегающей территории предусматривает создание индустриального парка ALTOP, который включает в себя парк умных технологий, научный парк и аэропорт Даугавпилса с авиационным центром. Парк умных технологий займет площадь около 50 га. Планируется строительство корпусов индустрионального производства и логистических складов класса А. Из общей площади под научный парк планируется около 3 га. В соответствии с намерениями TЭО, в научном парке разместятся бизнес-инкубатор, центр непрерывного обучения и экспериментальные лаборатории, где будут проводиться исследовательские работы в сотрудничестве с латвийскими высшими учебными заведениями, а также будут предоставлены возможности для обучения и профессиональной практики. Большая часть территории - 175 га - предназначена для Даугавпилсского аэропорта с авиационным центром, создая необходимую инфраструктуру.

Учитывая нынешнее состояние территории Даугавпилсского аэродрома, планируется его полная реконструкция. Планируется построить и сертифицировать аэродром гражданской авиации, обеспечивающий регулярную воздушную перевозку пассажиров самолетами с кодом Ц вместимостью не более 200 пассажирских мест. Длина взлетно-посадочной полосы аэродрома составляет до 2100 м, что также дает возможность обслуживать грузовые перевозки. Вместимость пассажирского терминала планируемая на 340 мест, чтобы обеспечить одновременное движение до двух самолетов в аэропорту.

В зависимости от наличия государственного и частного финансирования, проект развития индустриального парка ALTOP планируется в несколько этапов. В 2021 и 2022 годах планируется разработать проекты строительства аэродрома и территории индустриального парка ALTOP.

Закупочный тендер на разработку проекта строительства и выполнение авторского надзора на объекте «Развитие Даугавпилсского аэродрома и прилегающей территории на улице Лидостас 4, Локики, волость Науенес, Даугавпилсского края» завершился 22 декабря 2020 года. В тендере участвовали 4 претендента, ценовое предложение которых варьировалось от 622 320 евро до 1887 400 евро без НДС.

Для реализации первого этапа развития Даугавпилсского аэропорта и прилегающей территории планируется привлечь финансирование из Структурных фондов Европейского Союза, Европейского механизма восстановления и устойчивости и государственного бюджета. Для покрытия запланированных на 2021 и 2022 годы затрат на проекты строительства аэродрома и инженерных сетей планируется использование государственного и муниципального финансирования, а также привлечение кредитных средств.

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