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Новости Политика | 25 февраля 2021 | 21:45

Заместителем начальника муниципальной полиции назначен Денис Перкун

Daugavpils.lv

25 февраля на заседании городской думы депутаты назначили Дениса Перкуна заместителем начальника полиции самоуправления.

Денис Перкун имеет высшее образование, квалификацию юриста, профессиональную степень магистра в области управления предпринимательской деятельностью. Денис Перкун работает в полиции самоуправления Даугавпилса с 2001 года, а с 2009 года является начальником оперативно-дежурного отдела полиции самоуправления.

Daugavpils.lv

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