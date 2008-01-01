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Новости Политика | 25 февраля 2021 | 21:41
Начальником муниципальной полиции назначен Александр Линкевич
25 февраля на заседании городской думы депутаты назначили начальником полиции самоуправления Александра Линкевича.
Александр Линкевич имеет высшее юридическое образование. С 2018 года Александр Линкевич выполнял обязанности заместителя начальника полиции самоуправления.
Александр Линкевич имеет многолетний опыт работы в Государственной полиции. С 1984 по 2000 год работал в Прейльском городском и районном управлении полиции, с 2000 года был начальником отдела дорожной полиции Даугавпилсского городского и районного управления полиции, а с 2009 года - начальником отделения патрульной полиции Бюро полиции порядка Латгальского регионального управления Государственной полиции.
Александр Линкевич поясняет, что кардинальных изменений в полиции самоуправления не планирует. Полиция будет продолжать работать и обеспечивать общественный порядок в городе.
Будет продолжаться профессиональное образование и повышение квалификации сотрудников полиции, а также обеспечение сотрудников на высоком профессиональном уровне, чтобы сотрудники полиции могли выполнять свои обязанности.
В планах на будущее развитие и совершенствование технического оснащения полиции, а также системы видеонаблюдения, что поможет обеспечить более эффективное выполнение задач полиции самоуправления в городе, заботясь о спокойствии и безопасности жителей и гостей города. Созданное в прошлом году новое подразделение спасателей также ждет дальнейшее развитие и улучшение.
«Задач много, но я убежден, что наш сплоченный и профессиональный коллектив сотрудников со всем справиться», - подчеркивает Александр Линкевич.
Daugavpils.lv
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