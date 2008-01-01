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Новости Политика | 25 февраля 2021 | 21:38
Новым директором пансионата назначена Галина Липовская
25 февраля на заседании городской думы Галина Липовска была назначена руководителем территориального центра социального обслуживания пенсионеров.
Галина Липвска имеет многолетний опыт социальной работы. С декабря 2020 года она была исполняющей обязанности руководителя центр, а в центре работает уже с 1992 года. Сначала работала хозяйственной сестрой, с 2012 года является руководителем социального подразделения.
Галина Липовска окончила Высшую школу психологии и получила квалификацию социального работника в Балтийской международной академии.
Галина Липовска в настоящее время главной задачей считает необходимость жестко контролировать эпидемиологическую ситуацию в центре, обеспечить вакцинацию сотрудников и клиентов. Что касается будущего центра, то необходимо завершить реновацию, построить лифт, благоустроить территорию. Необходимо модернизировать материально-техническую базу. Чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, необходимо привлечь дополнительных сотрудников. Также планируется организовать курсы обучения для сотрудников, которые ухаживают за клиентами. Центру нужен физиотерапевт. Будут улучшены возможности для проведения свободного времени клиентов. Галина Липовска подчеркнула, что центр – это ее вторая семья, поэтому она приложит все усилия для создания хороших и безопасных условий труда для сотрудников и комфортных и уютных условий для клиентов.
Daugavpils.lv
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