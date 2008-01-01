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Сегодня вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели две-три. Можете, конечно, просадить весь заряд энергии и энтузиазма и за один день, но тогда вам придется найти себе дело поистине титаническое.

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Источник: ignio.com

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Новости Экономика | 23 февраля 2021 | 22:27

Музыкальная школа в Даугавпилсе стала красивой и теплой

Пресс-фото

Принято в эксплуатацию здание Даугавпилсской музыкальной средней школы имени Станислава Брока на ул. Кандавас, 2a завершились работы по восстановлению фасада и повышению энергоэффективности, что существенно улучшит условия труда как учащихся, так и преподавателей, а также обеспечит значительную экономию тепловой энергии.

Выполненные работы обеспечили энергоэффективность и безопасность дальнейшей эксплуатации школы. В результате обновления здания и повышения его энергоэффективности создана здоровая и безопасная среда для более чем 450 учащихся, а также приблизительно 150 педагогов и технических работников, одновременно решена проблема теплоснабжения спортивного зала, фойе и концертного зала и обеспечена экономия как минимум 30 % на оплате коммунальных услуг в год. В общей сложности для повышения энергоэффективности здания Министерство культуры привлекло финансирование в размере 1,1 миллиона евро, из которых 66 % составляют средства ЕФРР, 25 % – софинансирование государства, 9 % – финансирование школы. Строительные работы выполнило акционерное общество AS Būvuzņēmums Restaurators.

В текущем году в сотрудничестве со школой работы продолжатся во внутренних помещениях здания, сообщил председатель правления VAS Valsts nekustamie īpašumi Ренарс Гришкевичс.

Пресс-релиз

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