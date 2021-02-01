25 февраля
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Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 февраля 2021 | 20:47
Ушли в мир иной...
С 17 по 23 февраля 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 16 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Bogdāns Alfons (17.09.1947 - 19.02.2021)
Burceva Anastasija (01.04.1944 - 21.02.2021)
Iļjins Aleksejs (14.03.1957 - 15.02.2021)
Ivanova Valentīna (22.02.1937 - 21.02.2021)
Kasinskis Jāzeps (16.10.1941 - 19.02.2021)
Kolpakova Anastasija (20.08.1930 - 20.02.2021)
Kuļešovs Ivans (15.04.1975 - 21.02.2021)
Kuzmins Jakovs (15.10.1936 - 21.02.2021)
Reuts Vilhelms (06.10.1942 - 21.02.2021)
Trane Helēna (17.08.1943 - 22.02.2021)
Trifonovs Anatolijs (15.03.1943 - 18.02.2021)
Veļičko Raisa (11.08.1942 - 19.02.2021)
Vengreviča Marija (05.02.1943 - 21.02.2021)
Viļova Lūcija (19.06.1968 - 21.02.2021)
Ziemele Bronislava (29.09.1940 - 21.02.2021)
Žunda Olga (26.12.1964 - 20.02.2021).
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