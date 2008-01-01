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Энтузиазма у вас нынче будет - хоть отбавляй, а вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чей-нибудь помощи - руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 23 февраля 2021 | 20:37
В Латвию приходит весенняя погода
В четверг, 25 февраля, на большей территории Латвии температура воздуха повысится до +8..+13 градусов, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.
Всю неделю в стране будет по-весеннему теплая погода, только во вторник в восточных районах похолодает до -8 градусов. Во вторник и в ночь на среду во многих местах пройдут дожди, на востоке - снег и гололед.
По ночам и утром будет морозно, на дорогах - гололед. Ко второй половине воздух будет прогреваться до +2..+10 градусов.
Будет дуть преимущественно умеренный юго-западный ветер, в конце недели - северо-западный ветер.
В середине недели атмосферные потоки принесут воздушные массы из Центральной Европы, поэтому качество воздуха в ближайшее время будет средним или низким. Более чистым воздух станет к концу недели.
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