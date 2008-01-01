23 февраля

Именины:
Алмантс, Харалдс / Анна, Антон, Аркадий

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Энтузиазма у вас нынче будет - хоть отбавляй, а вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чей-нибудь помощи - руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
.. -2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
5 .. 7 м/с
среда
Ночь
1 .. 3 C
Утро
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Решение о благоустройстве сквера в центре города будет принято после выборов

11 февраля, на заседании Городской думы большинство депутатов поддержали предложение первого вице-мэ ... {1}

2. Оранжевое предупреждение: в Латвию придут сильные морозы {5}

3. Ушли в мир иной...

4. День всех влюбленных в Даугавпилсе отметят онлайн-концертом {4}

5. Ушли в мир иной... {1}

6. Во время обысков полиция изъяла амфетамин и марихуану {1}

7. Мэр Даугавпилса планирует баллотироваться на выборах самоуправлений {3}

8. Центры культуры Даугавпилса работают в онлайн-формате {2}

9. На неделе в Латвии ожидаются температурные качели от +2 до -20 градусов {5}

10. Издана белорусская кулинарная книга “Кірмашоўскія прысмакі”

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Латвия | 23 февраля 2021 | 20:37

В Латвию приходит весенняя погода

Пресс-фото

В четверг, 25 февраля, на большей территории Латвии температура воздуха повысится до +8..+13 градусов, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

Всю неделю в стране будет по-весеннему теплая погода, только во вторник в восточных районах похолодает до -8 градусов. Во вторник и в ночь на среду во многих местах пройдут дожди, на востоке - снег и гололед.

По ночам и утром будет морозно, на дорогах - гололед. Ко второй половине воздух будет прогреваться до +2..+10 градусов.

Будет дуть преимущественно умеренный юго-западный ветер, в конце недели - северо-западный ветер.

В середине недели атмосферные потоки принесут воздушные массы из Центральной Европы, поэтому качество воздуха в ближайшее время будет средним или низким. Более чистым воздух станет к концу недели.

Delfi

Добавить комментарий

 