В Латвию приходит весенняя погода

Новости Латвия | 23 февраля 2021 | 20:37

Пресс-фото Пресс-фото

В четверг, 25 февраля, на большей территории Латвии температура воздуха повысится до +8..+13 градусов, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

Всю неделю в стране будет по-весеннему теплая погода, только во вторник в восточных районах похолодает до -8 градусов. Во вторник и в ночь на среду во многих местах пройдут дожди, на востоке - снег и гололед.

По ночам и утром будет морозно, на дорогах - гололед. Ко второй половине воздух будет прогреваться до +2..+10 градусов.

Будет дуть преимущественно умеренный юго-западный ветер, в конце недели - северо-западный ветер.

В середине недели атмосферные потоки принесут воздушные массы из Центральной Европы, поэтому качество воздуха в ближайшее время будет средним или низким. Более чистым воздух станет к концу недели.

Delfi