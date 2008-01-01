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Новости Происшествия | 23 февраля 2021 | 20:26

Во время конфликта в Лудзе был убит мужчина

Пресс-фото

20 февраля участок полиции Лудзы Латгальского регионального управления Государственной полиции получил информацию о том, что в Лудзе в частном доме найден труп мужчины 1966 г.р. с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативных мероприятий по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, 21 февраля был задержан мужчина 1964 г.р. Выяснилось, что в ходе совместного распития алкогольных напитков, подозреваемый в порыве гнева, несколько раз ударил пострадавшего кулаком по лицу, а потом продолжил бить по голове и телу, в результате чего мужчина от полученных травм скончался.

В связи со случившимся был начат уголовный процесс. Подозреваемому грозит от трех до 15 лет лишения свободы.

Delfi

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