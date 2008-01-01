23 февраля
Именины:
Алмантс, Харалдс / Анна, Антон, Аркадий
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
У вас есть выбор: либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых. Что больше нравится?
Источник: ignio.com
- День
- .. -2 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2133 ()
|GBP
|0.8653 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.98 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Решение о благоустройстве сквера в центре города будет принято после выборов
11 февраля, на заседании Городской думы большинство депутатов поддержали предложение первого вице-мэ ... {1}
2. Оранжевое предупреждение: в Латвию придут сильные морозы {5}
4. День всех влюбленных в Даугавпилсе отметят онлайн-концертом {4}
5. Ушли в мир иной... {1}
6. Во время обысков полиция изъяла амфетамин и марихуану {1}
7. Мэр Даугавпилса планирует баллотироваться на выборах самоуправлений {3}
8. Центры культуры Даугавпилса работают в онлайн-формате {2}
9. На неделе в Латвии ожидаются температурные качели от +2 до -20 градусов {5}
10. Издана белорусская кулинарная книга “Кірмашоўскія прысмакі”
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 23 февраля 2021 | 20:26
Во время конфликта в Лудзе был убит мужчина
20 февраля участок полиции Лудзы Латгальского регионального управления Государственной полиции получил информацию о том, что в Лудзе в частном доме найден труп мужчины 1966 г.р. с признаками насильственной смерти.
В ходе оперативных мероприятий по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, 21 февраля был задержан мужчина 1964 г.р. Выяснилось, что в ходе совместного распития алкогольных напитков, подозреваемый в порыве гнева, несколько раз ударил пострадавшего кулаком по лицу, а потом продолжил бить по голове и телу, в результате чего мужчина от полученных травм скончался.
В связи со случившимся был начат уголовный процесс. Подозреваемому грозит от трех до 15 лет лишения свободы.
Добавить комментарий