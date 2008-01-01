Даугавпилсские белорусы мощно отметили День родного языка

Новости Культура | 23 февраля 2021 | 20:04

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К Международному дню родного языка, который отмечался 21 февраля, Центр белорусской культуры (ЦБК) Даугавпилса приурочил вторую конференцию «Белорусские чтения» и диктант по белорусскому языку. Кроме этого, местные белорусы приняли участие в онлайн-встрече с поэтом-песенником Константином Цыбульским, организованной обществом «Сябры» из эстонской Нарвы.

«Первые “Белорусские чтения” прошли год назад, и мы тогда уже задумались о том, чтобы сделать их традицией. Нынешняя пандемийная ситуация всем осложнила жизнь, но нашу конференцию не отменила, она прошла на площадке ZOOM. Я бы не стала называть конференцию строго научной, правильнее говорить о научном уклоне. “Белорусские чтения” — это максимально широкая площадка для изучения разнообразных контактов Латвии и Беларуси. В прошлом году участники были именно из этих стран — из Даугавпилса, Витебска и Минска. В этом году география расширилась (и тут ZOOM “открыл” границы) — Латвия, Беларусь, Польша, Чехия и Эстония. Прозвучало 19 докладов, разделенных на три группы: культура, история, диаспора», — рассказала Rus.Lsm.lv глава ЦБК Жанна Романовская.

Очень плодотворным оказался обмен опытом между даугавпилсским культурно-просветительским обществом «Уздым» и эстонскими белорусскими обществами из Таллина и Нарвы. Таллинское общество ориентировано преимущественно на эстонцев, которым интересна белорусская культура; нарвское же многое делает для сохранения белорусского языка, потому что тамошние белорусы очень русифицированы.

«Год назад ЦБК был организатором конференции, сейчас же мы “дозрели” до чтения докладов, рассказали о своей работе, презентовали книгу рецептов белорусской кухни. По материалам прошлогодней конференции уже издан сборник, нынешние доклады также будут напечатаны, и сборник-2021 получится значительно толще первого.

В 2020 году в рамках “Белорусских чтений” у нас гостили представители театра исторического костюма из Полоцка, открылась передвижная выставка из фондов Государственного музея истории белорусской литературы, посвященная Владимиру Короткевичу, состоялись концерт и премьера спектакля по мотивам “Сказок янтарной страны” Короткевича. К большому сожалению, подобные мероприятия в этом году невозможны, но, я считаю, нам удалось сохранить теплую атмосферу и в формате ZOOM, встретиться со старыми друзьями, обрести новых. Уверена, живые встречи у нас впереди», — поделилась Ж. Романовская.

Белорусский диктант тоже прошел в ZOOM. В этом году для диктанта выбрали отрывок из романа Ивана Мележа «Людзі на балоце» («Люди на болоте»), столетие со дня рождения которого литературный мир отмечает как раз в феврале. Организаторами мероприятия стали ЦБК и Рижская белорусская школа имени Янки Купалы; участвовали ее педагоги, активисты белорусских обществ из Даугавпилса, Риги, Лиепаи, Нарвы, а также белорусские дипломаты из Риги и Даугавпилса.

И вишенкой на торте стала онлайн-встреча с белорусским поэтом-песенником и исполнителем Константином Цыбульским. Ее организовало общество «Сябры» из Нарвы, участие приняли белорусские активисты из Эстонии, Латвии, России, Украины и Иордании.

LSM