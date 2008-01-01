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Сегодня вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели две-три. Можете, конечно, просадить весь заряд энергии и энтузиазма и за один день, но тогда вам придется найти себе дело поистине титаническое.
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Новости Общество | 23 февраля 2021 | 19:47
Даугавпилсский край готовится к паводкам
В Даугавпилсском крае готовятся к весеннему половодью. Последние два года снега зимой не было, и Даугава практически не создавала проблем жителям, живущим рядом с рекой. В зоне затопления находятся пять волостей края, рассказывает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.
У Гиты Скринджевской в Ликсненской волости Даугавпилсского края крестьянское хозяйство. К возможному наводнению она относится философски — что будет, то будет. В последний раз Даугава серьёзно разливалась около семи лет назад.
«Большое наводнение было в 2013 году. Потом ещё в 2017 году затапливало, но тогда только около недели вода простояла. Это когда надо было использовать лодку, что перевезти и сдать молоко. Вот, когда приходилось перевозить молоко на лодке, тогда было самое сложное время».
В хозяйстве Гиты 20 коров. Во время паводка молоко на лодке приходилось возить 4-5 раз в неделю.
«Во время наводнения затапливает все наши земли. Мы остаёмся на острове. Почти вся земля под водой. Как своевременно подготовиться? Может, наводнения не будет. Всё зависит от погодных условий. Если днём тепло, а ночью морозы, то проблем не будет, а если тепло круглые сутки, то будет, как будет».
Главное в условиях наводнения — это лодка, объясняет Гита: тогда можно достать всё необходимое и не сидеть в полной изоляции.
В Свентской волости в зоне затопления 41 дом, где сейчас постоянно проживают 47 человек. При сильном половодье под воду уходит около 2000 гектаров земли, рассказывает управляющая волостью Бригита Василевская:
«Сейчас намного проще, чем когда-то было. Раньше не было телефонов. Помню, в своё время, когда были эти угрозы, у людей телефонов не было, так как там затапливаемая территория и телефонных столбов не было. Теперь проще — в каждом доме мобильный телефон. Со всеми можем созвониться. Всех можем оповестить, со всеми связаться, узнать, как у них дела».
В волости готовы в случае необходимости помочь, продолжает Бригита Василевская.
«Лодка у нас есть и даже несколько лодок, и жилеты. Можем ко всем заехать, со всеми поговорить. Но сейчас, к сожалению, и людей стало меньше, чем когда-то. У людей был скот, который надо было эвакуировать. Сейчас скота мало осталось, и люди своими силами могут поднять повыше или перевезти в какое-то место. Мы уже объехали всех, поговорили с людьми, все готовы».
На территории пяти волостей, попадающих в зону затопления, проживает больше 300 человек. Председатель самоуправления Айвар Куцинс считает, что нужно готовиться заранее. На берегах Даугавы стоят несколько дачных кооперативов, где с каждым годом живёт все больше людей.
«С Двиной интересная ситуация. Она не просто замерзала, а уже шёл лёд, который застрял у Ницгале с Ликсной, и тогда поднялась на метр. Эта ситуация была вначале января. А что может река дать — это трудно предсказать».
В крае есть моторные лодки и необходимое снаряжение. Сложнее будет, если придётся эвакуировать людей, продолжает Айвар Куцинс.
«Один раз такое было. Правда, этим занималась службы спасения. Ехали по дачам и эвакуировали людей. Дальше уже выбор каждого — или у родственников, и так далее. Но, безусловно, если возникнет необходимость, то есть где разместить. В Вышках в общежитии техникума можем много людей разместить. Люди просто не хотят покидать свои дома, потому что могут быть грабежи и мародёрство и всё остальное».
Эвакуация — это последняя мера, когда возникает опасность для жизни. В основном люди остаются в жилище так долго, насколько это возможно, не хотят уезжать. Поэтому в связи с потенциальной угрозой наводнения самоуправление просит жителей следить за метеопрогнозом, сохранить в телефоне номера государственных и местных служб. Кроме этого, стоит перенести вещи из подвала и первого этажа на второй или чердак — и, если возможность, подготовить средство личной эвакуации.
Пик паводка на реках Курземе может наступить уже в конце этой недели, сообщил на пресс-конференции руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.
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