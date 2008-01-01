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Новости Латвия | 23 февраля 2021 | 19:40
Маленькие магазины могут вернуться к работе со следующей недели
Правительство договорилось со следующей недели открыть дополнительные места для торговли, позволив работать маленьким магазинам.
Во вторник правительство и совет по кризисному управлению заслушали предложение Министерства экономики, которое предусматривает разрешить торговать очно магазинам с одним входом и площадью не более 300 квадратных метров.
По словам президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, такая модель торговли позволит работать примерно 2000-3000 магазинов, в которых трудоустроены порядка 7 тыс. сотрудников.
Как уже писал Rus.lsm.lv, 9 ноября в Латвии начал действовать режим чрезвычайной ситуации и введены различные ограничения. Позже ЧС решили продлить до 6 апреля. В понедельник 8 февраля в Латвии вступили в силу изменения в правилах торговли. В магазинах, которые торгуют в основном продуктами или средствами гигиены, отныне можно продавать весь ассортимент товаров, даже одежду и игрушки. Но за послаблениями скрываются и новые ограничения. И похоже, длинные очереди вернулись. Торговцы предупреждают: отправляясь в магазин одевайтесь теплее.
После почти двухмесячного перерыва с 1 марта смогут возобновить работу парикмахерские, а также мастера по маникюру — но одновременно для них предусмотрены дополнительные требования эпидемиологической безопасности и меры надзора. Это предусматривают одобренные правительством предложения Минэкономики.
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