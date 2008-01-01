23 февраля

Именины:
Алмантс, Харалдс / Анна, Антон, Аркадий

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Вдруг его понимание лучшего вам не понравится?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
.. -2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
5 .. 7 м/с
среда
Ночь
1 .. 3 C
Утро
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Решение о благоустройстве сквера в центре города будет принято после выборов

11 февраля, на заседании Городской думы большинство депутатов поддержали предложение первого вице-мэ ... {1}

2. Оранжевое предупреждение: в Латвию придут сильные морозы {5}

3. Ушли в мир иной...

4. День всех влюбленных в Даугавпилсе отметят онлайн-концертом {4}

5. Ушли в мир иной... {1}

6. Во время обысков полиция изъяла амфетамин и марихуану {1}

7. Мэр Даугавпилса планирует баллотироваться на выборах самоуправлений {3}

8. Центры культуры Даугавпилса работают в онлайн-формате {2}

9. На неделе в Латвии ожидаются температурные качели от +2 до -20 градусов {5}

10. Издана белорусская кулинарная книга “Кірмашоўскія прысмакі”

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Латвия | 23 февраля 2021 | 19:40

Маленькие магазины могут вернуться к работе со следующей недели

Правительство договорилось со следующей недели открыть дополнительные места для торговли, позволив работать маленьким магазинам.

Во вторник правительство и совет по кризисному управлению заслушали предложение Министерства экономики, которое предусматривает разрешить торговать очно магазинам с одним входом и площадью не более 300 квадратных метров.

По словам президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, такая модель торговли позволит работать примерно 2000-3000 магазинов, в которых трудоустроены порядка 7 тыс. сотрудников.

Как уже писал Rus.lsm.lv, 9 ноября в Латвии начал действовать режим чрезвычайной ситуации и введены различные ограничения. Позже ЧС решили продлить до 6 апреля. В понедельник 8 февраля в Латвии вступили в силу изменения в правилах торговли. В магазинах, которые торгуют в основном продуктами или средствами гигиены, отныне можно продавать весь ассортимент товаров, даже одежду и игрушки. Но за послаблениями скрываются и новые ограничения. И похоже, длинные очереди вернулись. Торговцы предупреждают: отправляясь в магазин одевайтесь теплее.

После почти двухмесячного перерыва с 1 марта смогут возобновить работу парикмахерские, а также мастера по маникюру — но одновременно для них предусмотрены дополнительные требования эпидемиологической безопасности и меры надзора. Это предусматривают одобренные правительством предложения Минэкономики.

LSM

Добавить комментарий

 