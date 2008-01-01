Белорусский диктант написали по роману Ивана Мележа

Новости Культура | 23 февраля 2021 | 14:20

ЦБК ЦБК

22 февраля 2021 года белорусы Риги, Даугавпилса, Лиепаи и Нарвы участвовали в написании диктанта по белорусскому языку, приуроченному к Международному дню родного языка. Традиционная акция в этот раз прошла он-лайн на площадке ZOOM.

Как отметила руководитель Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК) Жанна Романовская: «Родной язык – это основа культуры каждого народа. Мы уважаем, сохраняем и стараемся популяризировать родной белорусский язык, поэтому не отступаем от традиции и каждый год в этот день пишем диктант на белорусском языке».

Завуч Рижской белорусской школы имени Я. Купалы, учитель белорусской литературы и языка Анна Иване выбрала для диктанта отрывок из романа «Люди на болоте» Ивана Мележа, столетие со дня рождения которого отмечает литературный мир в феврале.

Приветствуя участников диктанта, А. Иване поделилась радостными эмоциями, что родной белорусский язык нас объединяет и выразила надежду, что проводимое мероприятие подтолкнет белорусов взять в руки книгу на родном языке, бережно относится к наследию своих предков.

В мероприятии приняло участие 18 участников: сотрудники ЦБК и Посольства РБ в ЛР, Генерального консульства РБ в Даугавпилсе, педагоги Рижской белорусской школы, активисты белорусских обществ «Уздым» (Даугавпилс), «Мара» (Лиепая), «Вытоки» (Рига), «Сябры» (Нарва, Эстония).

Член Союза писателей Беларуси, поэт Станислав Володько участвует в написании диктанта все пять лет, в его творчестве много стихов, посвященных родному языку и Родине.

Все тексты диктантов ЦБК по почте отправит в Рижскую белорусскую школу, где уже собрана целая коллекция разных лет.

Надеемся, что интерес к своему родному языку у белорусов зарубежья будет расти и диктант будет привлекать все большее количество участников.

Организаторы диктанта: Даугавпилсский Центр белорусской культуры в сотрудничестве с Рижской белорусской школой имени Янки Купалы.



Центр белорусской культуры