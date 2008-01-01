22 февраля

Именины:
Адрианс, Ария, Ригонда, Адриана, Адрия / Геннадий, Изабелла

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то, чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство доставить может.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
4 .. 6 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
1 .. 3 м/с
вторник
Ночь
.. 2 C
Утро
-1 .. 1 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Решение о благоустройстве сквера в центре города будет принято после выборов

11 февраля, на заседании Городской думы большинство депутатов поддержали предложение первого вице-мэ ... {1}

2. Оранжевое предупреждение: в Латвию придут сильные морозы {5}

3. Ушли в мир иной...

4. День всех влюбленных в Даугавпилсе отметят онлайн-концертом {4}

5. Ушли в мир иной... {1}

6. Во время обысков полиция изъяла амфетамин и марихуану {1}

7. Мэр Даугавпилса планирует баллотироваться на выборах самоуправлений {3}

8. Центры культуры Даугавпилса работают в онлайн-формате {2}

9. На неделе в Латвии ожидаются температурные качели от +2 до -20 градусов {5}

10. Издана белорусская кулинарная книга “Кірмашоўскія прысмакі”

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Происшествия | 22 февраля 2021 | 23:00

В Латвию пытались ввезти 730 000 контрабандных сигарет

VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) в течение нескольких дней пресекли провоз на территорию Латвии 730 000 контрабандных сигарет. Табачные изделия пытались провезти в вагонах поездов и в грузовике, спрятав среди продуктов, а также в конструкциях вагонов и под щепой.

По данным VID, 20 февраля на КПП "Патерниеки" в результате сканирования грузовика в грузе с макаронами и смесью для приготовления картофельного пюре были найдены 499 800 сигарет "Премьер" и 162 200 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Груз направлялся в Калинградскую область (Россия).

В тот же день при проверке грузового поезда, прибывшего в Даугавпилс из Беларуси, проверяющие обнаружили в вагоне со щепой 40 000 сигарет "Премьер".

Днем ранее на этой же железнодорожной станции в тайниках, оборудованных в грузовом поезде, таможенники нашли 28 200 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

По всем трем эпизодам начаты процессы.

Delfi

Добавить комментарий

 