В Латвию пытались ввезти 730 000 контрабандных сигарет

Новости Происшествия | 22 февраля 2021 | 23:00

VID VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) в течение нескольких дней пресекли провоз на территорию Латвии 730 000 контрабандных сигарет. Табачные изделия пытались провезти в вагонах поездов и в грузовике, спрятав среди продуктов, а также в конструкциях вагонов и под щепой.

По данным VID, 20 февраля на КПП "Патерниеки" в результате сканирования грузовика в грузе с макаронами и смесью для приготовления картофельного пюре были найдены 499 800 сигарет "Премьер" и 162 200 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Груз направлялся в Калинградскую область (Россия).

В тот же день при проверке грузового поезда, прибывшего в Даугавпилс из Беларуси, проверяющие обнаружили в вагоне со щепой 40 000 сигарет "Премьер".

Днем ранее на этой же железнодорожной станции в тайниках, оборудованных в грузовом поезде, таможенники нашли 28 200 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

По всем трем эпизодам начаты процессы.

Delfi