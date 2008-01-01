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Новости Происшествия | 22 февраля 2021 | 23:00
В Латвию пытались ввезти 730 000 контрабандных сигарет
Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) в течение нескольких дней пресекли провоз на территорию Латвии 730 000 контрабандных сигарет. Табачные изделия пытались провезти в вагонах поездов и в грузовике, спрятав среди продуктов, а также в конструкциях вагонов и под щепой.
По данным VID, 20 февраля на КПП "Патерниеки" в результате сканирования грузовика в грузе с макаронами и смесью для приготовления картофельного пюре были найдены 499 800 сигарет "Премьер" и 162 200 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Груз направлялся в Калинградскую область (Россия).
В тот же день при проверке грузового поезда, прибывшего в Даугавпилс из Беларуси, проверяющие обнаружили в вагоне со щепой 40 000 сигарет "Премьер".
Днем ранее на этой же железнодорожной станции в тайниках, оборудованных в грузовом поезде, таможенники нашли 28 200 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
По всем трем эпизодам начаты процессы.
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