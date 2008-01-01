Мужчина по неосторожности выстрелил себе в голову и погиб

Новости Происшествия | 22 февраля 2021 | 22:56

Пресс-фото Пресс-фото

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 20 февраля в Лудзенский участок поступила информация о том, что в волости Лидумниеку (край Циблас) найдено тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову.

Полиция начала уголовный процесс и установила, что, возможно, произошел несчастный случай. Есть основания полагать, что мужчина неосторожно обращался с огнестрельным оружием, нарушая правила, в результате чего произвел выстрел себе в голову. От полученного ранения он скончался.

В ЛРУП также подчеркнули, что нет оснований утверждать, что произошло самоубийство.

На месте происшествия изъята зарегистрированная винтовка с глушителем. По делу начат уголовный процесс.

Delfi