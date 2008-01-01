22 февраля
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Сегодня вам стоит позволить себе немного разнообразия. И вообще, всякая перемена будет только к лучшему, вне зависимости от того вы ли ее затеяли, или она случилась без вашего участия.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 22 февраля 2021 | 22:56
Мужчина по неосторожности выстрелил себе в голову и погиб
По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 20 февраля в Лудзенский участок поступила информация о том, что в волости Лидумниеку (край Циблас) найдено тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову.
Полиция начала уголовный процесс и установила, что, возможно, произошел несчастный случай. Есть основания полагать, что мужчина неосторожно обращался с огнестрельным оружием, нарушая правила, в результате чего произвел выстрел себе в голову. От полученного ранения он скончался.
В ЛРУП также подчеркнули, что нет оснований утверждать, что произошло самоубийство.
На месте происшествия изъята зарегистрированная винтовка с глушителем. По делу начат уголовный процесс.
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