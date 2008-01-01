Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 22 февраля 2021 | 22:53

На 22 февраля 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автомеханик;

- автоэлектрики;

- администраторы отеля;

- администратор офиса;

- арт-терапевты;

- архитектор;

- ассистенты специалиста по продажам;

- бетонщики;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водители такси;

- водитель тракторной техники;

- водители экскаватора;

- главный бухгалтер;

- горничная;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- нструктор по горным лыжам;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер метрологии;

- инженер по охране труда;

- инженер по подготовке производства;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- каменщик;

- кладовщик;

- коммерческий работник розничной торговли;

- конструктор механики;

- конструкторы (машиностроение, металлообработка);

- контролер швейного производства;

- коптильщик мяса;

- лаборант;

- логопед;

- маляр;

- мастер швейного производства (работа в Смилтене);

- мебельщик;

- механик в цех;

- механик оборудования металлообработки;

- монтажники вентиляционных систем;

- монтажник жалюзей;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы бурения;

- оператор выпечки хлеба;

- оператор намотки;

- операторы пилорамы;

- операторы сельскохозяйственных машин;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы производства пищевых продуктов;

- отделочники;

- пильщики леса;

- плиточники;

- повара;

- помощники кондитера;

- продавец-консультант;

- продавец розничной торговли;

- программист;

- помощник руководителя строительных работ;

- портной;

- продавец-консультант;

- психолог-юрист;

- работник склада;

- работники в лесу;

- разнорабочие;

- референт;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель по логистике;

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководители проекта;

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь;

- семейный врач;

- слесари подвижного состава;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь-ремонтник;

- сметчик механических работ;

- специалист по закупкам;

- специалист по продажам;

- специалист по качеству продуктов;

- специалист по логистике;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист по охране труда;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- столяр;

- таксатор;

- операторы call центра;

- телятник;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- технологи (металлообработка, машиностроение);

- токарь;

- уборщик;

- управляющий недвижимостью;

- учитель информатики;

- учитель начального образования;

- физиотерапевт;

- фрезеровщик;

- член совета;

- швеи;

- электрики;

- электрики – строители;

- электромеханики лифтов;

- электромонтер высоковольтных линий;

- электрослесари;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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