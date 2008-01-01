К концу месяца почти везде в Латвии растает снег

Новости Латвия | 19 февраля 2021 | 21:23

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В последние дни февраля в Латвии ожидается весенняя погода, будет таять снег и начнутся паводки, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.

К концу месяца на большей части территории страны растает снег, он сохранится лишь местами в Видземе и Латгале. Стремительное повышение уровня воды возможно в реках на востоке и в центральной части страны, передает агентство LETA.

По данным hidro.meteo.lv, уровень воды в реках Курземе и Земгале достигнет пика на следующей неделе, а местами — только в начале марта.

В это воскресенье температура воздуха повысится до +1…+6 градусов. Вероятно, на следующей неделе столбик термометра поднимется до +12 градусов, но ночью возможны минусовые температуры.

Хотя в марте, по прогнозам синоптиков, еще может вернуться сильный мороз, метеорологическая весна в Курземе или даже по всей стране наступит уже 21 февраля.

LSM