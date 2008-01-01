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Новости Культура | 21 февраля 2021 | 22:37
В Даугавпилсе будут читать Добычина
Центр русской культуры (ЦРК) организует 3 марта на платформе ZOOM чтение романа Леонида Добычина «Город Эн». К участию приглашаются все ценители выдающегося русского прозаика — именно таковым считал Добычина Иосиф Бродский.
«У нас уже есть круг участников и к нему можно присоединиться. Как известно, в главном произведении Добычина — романе «Город Эн» — отразились детские годы писателя, которые он провел в Двинске. Вполне логично, что «Город Эн» будут читать нынешние жители города Эн — даугавпилчане. К чтению и разговору о творчестве Добычина мы пригласили преподавателей-филологов Даугавпилсского университета. Семья писателя жила на Варшавской улице, где сейчас находится ЦРК и где в июне 2013 года в рамках Дней славянской культуры была открыта мемориальная доска, посвященная Добычину. Мы вообще хотим напомнить о Добычине — поставить его в один ряд с другими замечательными земляками — Марком Ротко, Строком, Михоэлсом, Мартинсонсом и другими», — рассказала Rus.Lsm.lv директор ЦРК Наталья Кожанова.
Леонид Добычин (1894 — 1936) вошел в мировую литературу двумя сборниками рассказов и романом «Город Эн». В марте 1936 года стал жертвой погромного собрания в Ленинградском отделении Союза писателей, после чего исчез. Скорее всего, покончил жизнь самоубийством, хотя документально это не доказано, и тело не найдено.
В конце 1990 года кафедра русской литературы и культуры Даугавпилсского педагогического института провела первые Добычинские чтения, ставшие регулярными. Материалы их издавались и приобрели широкую известность в научном мире. В 1999 году в Санкт-Петербурге вышло полное собрание сочинений писателя. «Город Эн» Добычина также открыл библиотеку «Латгалика», которую издавал Институт компаративистики Даугавпилсского университета.
В марте 2019 года в ЦРК прошел литературно-музыкальный вечер в честь 125-летия со дня рождения Леонида Добычина.
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