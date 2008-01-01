18 февраля

Именины:
Кинтия, Кора / Антон, Василиса

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня надо быть особенно честным во всем и со всеми, особенно с самим собой. Оно, конечно, всегда полезно, но иногда очень уж сильно искушение...

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
День
-12 .. -14 C
Вечер
-18 .. -20 C
Ветер
.. 2 м/с
пятница
Ночь
-18 .. -20 C
Утро
-18 .. -20 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 3 по 9 февраля 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти. {1}

2. В пятницу ожидается снегопад, в восточной Латвии температура опустится до -16 градусов {1}

3. Во время обысков полиция изъяла амфетамин и марихуану {1}

4. Даугавпилс выделяет деньги на сакральное наследие {1}

5. В Даугавпилсе впервые пройдет музыкальный конкурс им. Марка Ротко {1}

6. В Латвии всю неделю будет морозно — прогноз {2}

7. День всех влюбленных в Даугавпилсе отметят онлайн-концертом {4}

8. Комендантский час отменяется {1}

9. Суд обязал Госполицию выплатить 1500 евро латгальской пенсионерке, коноплю которой вырвали полицейские

10. В первые дни февраля температура воздуха была ниже нормы {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Происшествия | 18 февраля 2021 | 19:43

В Латгале подожгли машину криминальной полиции

Пресс-фото

В декабре прошлого года в Даугавпилсе подожгли автомобиль Криминальной полиции Латгальского региона. В результате расследования удалось задержать подозреваемого в поджоге, а также заказчика.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 11 декабря, в 02.30 на пульт дежурного ГПСС поступила информация о том, что в Даугавпилсе горит легковой автомобиль, принадлежащий полиции. По данному факту был начат уголовный процесс.

В январе следователи задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 38-летний мужчина, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов за различные правонарушения, включая незаконный оборот наркотиков. Свою вину в содеянном поджоге задержанный признал.

Продолжая расследование, 17 февраля сотрудники полиции задержали в Даугавпилсе возможного заказчика преступления — мужчину 1986 г.р., который также ранее находился в поле зрения полиции за незаконный оборот наркотиков.

В ходе обыска у него изъяли бурую смесь растительного происхождения, возможно, марихуану. Изъятая смесь отправлена на экспертизу. В ЛРУП отметили, что возможный заказчик поджога в конце 2020 года задерживался за реализацию наркотических веществ в крупных объемах. Следствие продолжается.

Delfi

Добавить комментарий

 