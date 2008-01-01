В поезде Даугавпилс-Рига ехал covid-инфицированный

Новости Латвия | 17 февраля 2021 | 19:04

Пресс-фото Пресс-фото

Человек, у которого обнаружен Covid-19, 13 февраля ехал в поезде по маршруту Даугавпилс-Рига, в 17:45. Он сидел в одном из первых вагонов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПЗК, SPKC).

Пассажирам, которые ехали этим поездом в Ригу, следует следить за своим здоровьем. В случае, если появятся признаки инфекционного заболевания дыхательных путей, следует остаться дома и связаться с семейным врачом.

Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает: в таких случаях помочь узнать о возможном контакте с инфицированным может помочь мобильное приложение Apturi Covid.

LSM