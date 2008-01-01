На следующей неделе, вероятно, будет тепло

Новости Латвия | 17 февраля 2021 | 19:01

Пресс-фото Пресс-фото

В конце этой недели суровые морозы сменит оттепель, а в некоторых районах страны наступит метеорологическая весна, приводит агентство LETA прогноз Global Forecast System.

В субботу утром температура воздуха составит от +1 градуса в Курземе до -15 градусов на восточной границе страны, но в следующие несколько ночей температура воздуха на большей части территории Латвии, скорее всего, не будет опускаться ниже нуля.

Максимальная температура воздуха на следующей неделе может достичь +10 градусов. На значительной части территории Латвии сплошной снежный покров растает, начнется паводок. Ожидаются дожди, которые будут способствовать более быстрому повышению уровня воды в реках.

Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха остается выше нуля в течение как минимум пяти дней подряд, и началом весны считается первый из этих дней. Таким днем может стать воскресенье, 21 февраля.

LSM