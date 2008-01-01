Решение о благоустройстве сквера в центре города будет принято после выборов

Новости Политика | 16 февраля 2021 | 21:01

Пресс-фото Пресс-фото

11 февраля, на заседании Городской думы большинство депутатов поддержали предложение первого вице-мэра Яниса Лачплесиса о приостановке любых работ по реконструкции сада Единства.

Данная инициатива включала в себя еще несколько предложений. В частности, провести общественное обсуждение нескольких проектов в период с 14 июня по 16 июля. Это благоустройство сада Единства, обустройство кладбища для животных на территории города, строительство подогреваемого бассейна с элементами аквапарка в Стропах и поликлиники на Новом Форштадте. Депутаты «Согласия», а также Р.Эйгим, А.Здановский все эти инициативы не поддержали.

«Самоуправлению очень важно знать мнение горожан, касающееся реализации проектов, но для этого не надо подвергать их опасности в условиях пандемии коронавируса. И, наверное, будет правильным, если и сами жители примут взвешенное и ответственное решение, не поддаваясь ажиотажу предвыборной компании и не рискуя своим здоровьем,» - аргументировал свое предложение Янис Лачплесис.

Daugavpils.lv