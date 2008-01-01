16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
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Новости Культура | 16 февраля 2021 | 20:40
Центры культуры Даугавпилса работают в онлайн-формате
Хотя Covid-19 существенно повлиял на работу всех центров культуры Даугавпилса, и они закрыты для посещения, тем не менее, эти заведения продолжают свою деятельность. Центры проводят инвентаризацию, небольшие ремонты, исследовательскую работу и организуют разные мероприятия в режиме онлайн.
Центр белорусской культуры недавно выпустил кулинарную книгу “Кірмашоўскія прысмакі”, в которой собрано три десятка рецептов популярных блюд национальной кухни у белорусов Латвии. Сборник издан на белорусском языке. Презентация этой книги с дегустацией запланирована на сентябрь 2021 года, когда должен состоятся фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе». В свою очередь уже на этой неделе, 19 февраля в 11:00, Центр белорусской культуры организует II Международную конференцию – «Белорусские чтения», в которой примут участие ученые и исследователи из Латвии и Беларуси, а также представители белорусов зарубежья. Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка и пройдет на платформе Zoom. Больше информации на сайте центра www.bkc.daugavpils.lv.
Центр польской культуры также ведет активную деятельность – благодаря наличию своей видеостудии, центр организует многие онлайн-мероприятия и демонстрирует внутреннюю работу. На официальной странице www.ckp.lv можно осмотреть новую выставку Илоны Линарте-Ружи "Кадр", познакомиться с традицией праздника Запусты и необычным исследованием в честь Дня Святого Валентина с историями любви разных молодых людей. Кроме того, ведется подготовка к онлайн-конкурсу польской и латышской эстрадной песни, который будет проходить с 1 по 15 марта. Спеть две песни – на польском и латышском языке, приглашают представителей всех возрастов. Центр польской культуры готовиться и к майским патриотическим праздникам, надеясь на послабления в ограничениях из-за Covid-19.
Сотрудники Центра русской культуры сейчас заняты оцифровкой архивных видеозаписей, учетом экспонатов и творческой работой. Художник Петр Худобчёнок продолжает заниматься в лубочной технике и при возможности продемонстрирует свои новые работы. Русский Дом также проводит удаленные конкурсы, последний из которых – конкурс юных чтецов «Мне теперь не до игрушек…», посвящен Агнии Барто и собрал почти 140 участников. А уже 3 марта, во Всемирный день писателя, запланирован читательский марафон по произведениям Леонида Добычина. Параллельно с этим Центр русской культуры готовит поучительный мини-сериал о предстоящей Масленице, которая в этом году пройдет без массовых гуляний, но под знаком домашних блинов и добрых пожеланий. Актуальные новости центра – на сайте www.russkij-dom.lv.
Daugavpils.lv
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