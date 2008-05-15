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Новости Экономика | 16 февраля 2021 | 20:36
Пострадавшие от кризиса COVID-19 предприятия получат скидку по налогу на недвижимость и в этом году
Чтобы поддержать местных жителей и предпринимателей и помочь им преодолеть последствия кризиса, вызванного распространением COVID-19, Даугавпилсская городская дума приняла ряд решений, которые облегают бремя налога на недвижимость: в конце января было решено продлить для всех физических и юридических лиц сроки уплаты налога, а 11 февраля на заседании Думы депутаты утвердили Обязывающие правила, позволяющие местным предприятиям и организациям, деятельность которых пострадала из-за распространения COVID-19, получить льготу по налогу на недвижимость в размере до 90%.
Такое решение принималось и в прошлом году. Это позволило более чем 20 предприятиям, затронутым кризисом COVID-19, получить налоговую льготу, общая сумма которой составила 152 120 евро. Предполагается, что в этом году сумма поддержки будет еще больше, так как расширится круг получателей: претендовать на скидку по налогу на недвижимость смогут не только гостиницы, предприятия общепита, спортивные, детские, развлекательные, торговые центры, организации со статусом общественного блага и производства, но и салоны красоты, парикмахерские и прочие представители услуг в этой сфере, а также и предприятия, учрежденные недавно. Изменился также минимальный порог материальных потерь: подать заявку на получение поддержки смогут предприниматели, оборот которых в кризисной ситуации упал по крайней мере на 20%, а не на 30%, как это было ранее.
Обязывающие правила вступят в силу в ближайшее время и будут опубликованы на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv.
Даугавпилсская дума присуждает льготы по налогу на недвижимость не только в связи с ЧС, вызванной COVID-19. Ежегодно различные скидки получают многие физические лица: малообеспеченные и малоимущие, многодетные и опекунские семьи, в которых есть дети с инвалидностью или в семьях которых живут неработающие люди с инвалидностью 1-й или 2-й группы, одинокие неработающие пенсионеры и инвалиды 1-й и 2-й группы, политически репрессированные персоны, а также многие другие категории, оговоренные в ч.2 ст.5 закона «О налоге на недвижимость» и Обязывающих правилах Даугавпилсской городской думы №25 от 15.05.2008. «О применении скидки по налогу на недвижимость в Даугавпилсе». В общей сложности в прошлом году скидку по налогу общей суммой 57 316 получало 4 330 физических лиц.
По вопросам относительно оплаты налога на недвижимость и получения льгот можно обращаться в Департамент управления имуществом Даугавпилсской городской думы по тел.654 04379, 654 04386, 654 04323, 654 04390, 654 04363, 654 04369.
Daugavpils.lv
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