Даугавпилс примет игры чемпионата мира по баскетболу U19

Новости Спорт | 16 февраля 2021 | 20:31

Пресс-фото Пресс-фото

Международная федерация баскетбола официально подтвердила проведение чемпионата мира в категории U19 в Латвии в июле этого года, с играми в Риге и в Даугавпилсе. 15 февраля в Даугавпилсском Олимпийском центре состоялась пресс-конференция, посвященная данному событию с участием руководства города, представителей Латвийского баскетбольного союза, городских спортивных структур и предпринимателей. Все присутствующие отметили, что мероприятие такого масштаба обладает огромным потенциалом для популяризации имени Даугавпилса.

ак стало известно в ходе пресс-конференции, Рига и Даугавпилс поделят команд-участниц поровну: 8 сборных будут играть в столице и 8 у нас, с финалами в Риге. В общей сложности в Даугавпилс должно прибыть около 200 человек из сборных плюс сопутствующие персоны. Председатель городской думы Игорь Прелатов отметил, что впереди предстоит серьезная командная работа, а сам чемпионат должен войти в спортивную историю города. Со своей стороны, Латвийский баскетбольный союз обещает оказать полное содействие, в том числе в вопросах консультирования по эпидемиологической безопасности.

В Даугавпилсе основной упор будет поставлен на Даугавпилсский Олимпийский центр, где и запланировано проведение игр, в то время как в новом баскетбольном зале Дворца культуры можно будет проводить качественные тренировки. Главным партнером по размещению спортсменов выступит гостиница «Park Hotel Latgola».

Чемпионата мира в категории U19 должен стать приятным стимулом для поддержки местного бизнеса, который получил серьезный удар из-за пандемии коронавируса. В зависимости от ситуации, свою выгоду смогут извлечь не только представители гостиничной отрасли, но и других сфер деятельности.

Под большим вопросом пока остается присутствие зрителей на играх чемпионата мира ввиду коронавируса. Если ситуация улучшиться, такая возможность однозначно будет предоставлена. Но в любом случае будут организованы трансляции и медийная поддержка.

Daugavpils.lv