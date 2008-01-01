16 февраля

День провозглашения Литовской Республики

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Далеко не все сегодня будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от них (действий) отказываться. Потом поймут, еще и спасибо скажут.

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 16 февраля 2021 | 20:16

Оранжевое предупреждение: в Латвию придут сильные морозы

Пресс-фото

В ближайшие три дня во многих районах Латвии усилятся морозы, поэтому на большей части территории страны объявлено оранжевое предупреждение, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Оранжевое предупреждение означает, что прогнозируемые метеорологические явления в данном регионе случаются сравнительно редко. Жителям следует быть готовыми к возможному ущербу.

Оранжевое предупреждение будет действовать с 20:00 среды, 17 февраля, до 11:00 четверга, 18 февраля.

В ночь на среду, 17 февраля, и утром в восточных районах страны температура воздуха опустится до -20..-21 градуса.

В ночь с четверга на пятницу мороз усилится: на большей части территории страны похолодает до -20..-24 градусов.

В четверг в центральных и восточных районах страны и в ночь на пятницу в юго-восточных районах может похолодать до -25..-28 градусов.

Delfi

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