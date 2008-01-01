16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
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Сегодня вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя. И не важно что, собственно, станет предметом вашего интереса, - вы своего добьетесь.
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Новости Культура | 15 февраля 2021 | 20:01
Издана белорусская кулинарная книга “Кірмашоўскія прысмакі”
Центр белорусской культуры в Даугавпилсе выпустил кулинарную книгу “Кірмашоўскія прысмакі”, в которой собрано три десятка рецептов популярных блюд национальной кухни у белорусов Латвии. Сборник издан на белорусском языке.
Белорусы появились в Латгалии в 17 веке. В Даугавпилсе, который находится в 30-ти километрах от границы с Беларусью, в середине XX - начале ХXI века белорусы составляли 7-8% населения.
Носители белорусской культуры сохраняют и популяризируют свой язык, песни и танцы, праздники, одежду и пищевые привычки далеко за пределами этнической родины.
Каждый год осенью проходит Международный фестиваль народной культуры «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», который собирает любительские творческие коллективы белорусов зарубежья Латвии, Литвы, Эстонии и Беларуси. Фестиваль является частью праздничной культурной среды в Латгальском регионе Латвии. Белорусы славятся своим гостеприимством, поэтому на «Белорусском кирмаше в Даугавпилсе» гостей всегда угощают традиционными блюдами национальной кухни.
В 2020 году пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения перенесли фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» в виртуальный формат, а угощение – на страницы книги «Кірмашоўскія прысмакі». В системе культурных маркеров народа его кухня выступает естественным национальным феноменом.
В сборнике собрано 34 рецепта белорусской кухни, которые популярны в Латвии. Рецептами делились местные белорусы: работники Центра белорусской культуры, участники ансамблей «Купалінка», «Лянок», «Паўлінка», «Спадчына» і «Пралескі», активисты Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым», сотрудники Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе. Многие из них родились в Беларуси, некоторые – в Латвии, но белорусскую кухню считают важной частью своей этнической идентичности. Они помнят, как эти блюда готовили в разных регионах Беларуси у них дома, мама или бабушка, отмеряя продукты, как говорят в народе - «на глаз». Это вкус из детства, ностальгические воспоминания о родине, которые с любовью перенеслись на страницы белорусской кулинарной книги в Латвии.
Сборник «Кірмашоўскія прысмакі» не претендует на кулинарные открытия. Мы не ломаем стереотипы о белорусах и верны традициям: большая часть блюд – из картофеля. Повседневные пищевые предпочтения народа отражают всем знакомые драники, клецки, колдуны, бульбяники, картофельная колбаса и бабка, а также малоизвестные кнышы, сашни, шишки или сорока. А разнообразие белорусской кухни демонстрируют рецепты мясных и рыбных блюд, супов и салатов, выпечки и сладостей.
Сборник ярко оформлен в белорусском стиле. Большинство авторов рецептов запечатлены на фото в народных костюмах во время национальных фестивалей. Потомки сохранили рецепты блюд своих предков, чтобы белорусские традиции жили «в песнях, в праздниках, в кухне». Через особенности национальной кухни в книге «Кірмашоўскія прысмакі» аутентично и красиво раскрывается этническая уникальность белорусов.
Презентация книги с дегустацией состоится на фестивале «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» в сентябре 2021 года.
Приятного аппетита! Смачна есці!
Центр белорусской культуры
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