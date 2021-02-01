16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
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Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец, полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 февраля 2021 | 19:53
Ушли в мир иной...
С 10 по 16 февраля 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 20 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Ažgiņš Česlavs (20.09.1952 - (10.02.2021)
Borisova Gaļina (17.03.1945 - (14.02.2021)
Dubovskis Ēriks (02.02.1965 - (16.02.2021)
Gerbe Larisa (14.09.1956 - (10.02.2021)
Juhņevičs Voiceks (03.03.1931 - (14.02.2021)
Kisa Vera (12.12.1931 - (12.02.2021)
Kots Vladimirs (11.01.1941 - (10.02.2021)
Ļivkins Jāzeps (16.04.1931 - (12.02.2021)
Martinova Matrjona (15.11.1936 - (10.02.2021)
Medvedeva Vera (22.08.1954 - (10.02.2021)
Ņikiforova Valentīna (17.03.1934 - (10.02.2021)
Perkuna Jadviga (21.09.1949 - (09.02.2021)
Romanova Svetlana (03.03.1938 - (15.02.2021)
Safronovs Sergejs (04.06.1963 - (12.02.2021)
Skurjats Vitālijs (17.02.1976 - (09.02.2021)
Slavinska Nadežda (06.10.1960 - (11.02.2021)
Stehnovska-Slavska Ļubova (22.02.1950 - (14.02.2021)
Uvarovs Aleksandrs (14.10.1942 - (11.02.2021)
Vološuns Pjotrs (22.02.1939 - (11.02.2021)
Zaštovts Eduards (16.11.1934 - (12.02.2021).
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