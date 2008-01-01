Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 15 февраля 2021 | 19:57

На 15 февраля 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автомеханик;

- автоэлектрики;

- администраторы отеля;

- администратор офиса;

- арт-терапевты;

- архитектор;

- ассистенты специалиста по продажам;

- бармен;

- бетонщики;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водитель трактора;

- водитель тракторной техники;

- водители экскаватора;

- главный бухгалтер;

- горничная;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- нструктор по горным лыжам;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер по качеству;

- инженер метрологии;

- инженер по охране труда;

- инженер по подготовке производства;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- коммерческий работник розничной торговли;

- конструктор механики;

- конструкторы (машиностроение, металлообработка);

- контролер швейного производства;

- коптильщик мяса;

- лаборант;

- логопед;

- мастер швейного производства (работа в Смилтене);

- мебельщик;

- механик в цех;

- механик оборудования металлообработки;

- механик электромеханического оборудования;

- монтажники вентиляционных систем;

- монтажник жалюзей;

- монтажник трубопроводов;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы бурения;

- операторы пилорамы;

- оператор сельскохозяйственных машин;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы производства пищевых продуктов;

- пильщики леса;

- плиточники;

- повара;

- продавец розничной торговли;

- программист;

- помощник пчеловода;

- помощник руководителя строительных работ;

- портной;

- продавец-консультант;

- психолог-юрист;

- пчеловод;

- работник охраны;

- работник склада;

- работники в лесу;

- работник фермы;

- разнорабочие;

- референт;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель по логистике;

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- семейный врач;

- слесари подвижного состава;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь-ремонтник;

- сметчик механических работ;

- сортировщик;

- специалист по закупкам;

- специалист по качеству продуктов;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- столяр;

- таксатор;

- операторы call центра;

- телятник;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- технолог (металлообработка, машиностроение);

- токарь;

- уборщик;

- управляющий недвижимостью;

- управляющий хозяйством;

- учитель английского языка;

- учитель информатики;

- учитель начального образования;

- учитель профессионального образования;

- финансовый аналитик;

- физиотерапевт;

- фрезеровщик;

- член совета;

- швеи;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтер высоковольтных линий;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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