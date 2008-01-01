16 февраля

День провозглашения Литовской Республики

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Новости Происшествия | 15 февраля 2021 | 19:40

В жилом доме в Риебиньском крае произошел взрыв

Пресс-фото

В воскресенье, 14 февраля, в трехэтажном жилом доме в Риебиньском крае произошел взрыв, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

Вызов поступил в 19:48. Прибывшие на место спасатели констатировали, что на первом этаже, возможно, по причине неправильной эксплуатации отопительной системы, произошел взрыв — вылетели окна квартиры на первом этаже и в подъезде. Возгорания не было.

Пострадал один человек — его передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи, а местное самоуправление обеспечило остальных проживающих в этом доме временным жильем.

LSM  

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