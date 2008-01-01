14 февраля

День святого Валентина, день всех влюбленных

Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто "поплавать по волнам своей памяти". Плавайте, насколько вам позволяет здоровье.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
-3 .. -5 C
Вечер
-6 .. -8 C
Ветер
2 .. 4 м/с
понедельник
Ночь
-10 .. -12 C
Утро
-12 .. -14 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

В Латвии всю неделю будет морозно — прогноз

Всю неделю в Латвии сохранятся морозы, днем будет часто выглядывать солнце, свидетельствуют прогнозы ... {2}

2. В Даугавпилсе впервые пройдет музыкальный конкурс им. Марка Ротко {1}

3. Ушли в мир иной...

4. Суд обязал Госполицию выплатить 1500 евро латгальской пенсионерке, коноплю которой вырвали полицейские

5. В пятницу ожидается снегопад, в восточной Латвии температура опустится до -16 градусов {1}

6. Даугавпилс выделяет деньги на сакральное наследие {1}

7. Полицейские устроили погоню за пьяным водителем: беглец предложил им 1000 евро

8. В Латвию две недели нельзя будет въехать без серьезной причины

9. Таможенники обнаружили и изъяли полмиллиона сигарет

10. Начинается солярная весна, в Латвии ожидаются сильные морозы

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Латвия | 14 февраля 2021 | 20:39

На неделе в Латвии ожидаются температурные качели от +2 до -20 градусов

Пресс-фото

На неделе в Латвии станет теплее днем, но ночью и утром температура воздуха в некоторых районах может упасть ниже -20 градусов, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Максимальная температура воздуха на следующей неделе ожидается от +1 до -10 градусов, в конце недели возможно повышение температуры до +5 градусов. Минимальная температура воздуха в темное время суток будет сильно отличаться, но морозов более -30 градусов не ожидается. Самая холодная погода сохранится в Латгале и Видземе, традиционно теплее будет в Курземе.

Делфи

Добавить комментарий

 