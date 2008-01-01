На неделе в Латвии ожидаются температурные качели от +2 до -20 градусов

Новости Латвия | 14 февраля 2021 | 20:39

Пресс-фото Пресс-фото

На неделе в Латвии станет теплее днем, но ночью и утром температура воздуха в некоторых районах может упасть ниже -20 градусов, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Максимальная температура воздуха на следующей неделе ожидается от +1 до -10 градусов, в конце недели возможно повышение температуры до +5 градусов. Минимальная температура воздуха в темное время суток будет сильно отличаться, но морозов более -30 градусов не ожидается. Самая холодная погода сохранится в Латгале и Видземе, традиционно теплее будет в Курземе.

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