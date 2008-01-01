14 февраля
День святого Валентина, день всех влюбленных
Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто "поплавать по волнам своей памяти". Плавайте, насколько вам позволяет здоровье.
Источник: ignio.com
- День
- -3 .. -5 C
- Вечер
- -6 .. -8 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
- Ночь
- -10 .. -12 C
- Утро
- -12 .. -14 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2108 ()
|GBP
|0.8775 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.8055 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
В Латвии всю неделю будет морозно — прогноз
Всю неделю в Латвии сохранятся морозы, днем будет часто выглядывать солнце, свидетельствуют прогнозы ... {2}
2. В Даугавпилсе впервые пройдет музыкальный конкурс им. Марка Ротко {1}
4. Суд обязал Госполицию выплатить 1500 евро латгальской пенсионерке, коноплю которой вырвали полицейские
5. В пятницу ожидается снегопад, в восточной Латвии температура опустится до -16 градусов {1}
6. Даугавпилс выделяет деньги на сакральное наследие {1}
7. Полицейские устроили погоню за пьяным водителем: беглец предложил им 1000 евро
8. В Латвию две недели нельзя будет въехать без серьезной причины
9. Таможенники обнаружили и изъяли полмиллиона сигарет
10. Начинается солярная весна, в Латвии ожидаются сильные морозы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 14 февраля 2021 | 20:39
На неделе в Латвии ожидаются температурные качели от +2 до -20 градусов
На неделе в Латвии станет теплее днем, но ночью и утром температура воздуха в некоторых районах может упасть ниже -20 градусов, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Максимальная температура воздуха на следующей неделе ожидается от +1 до -10 градусов, в конце недели возможно повышение температуры до +5 градусов. Минимальная температура воздуха в темное время суток будет сильно отличаться, но морозов более -30 градусов не ожидается. Самая холодная погода сохранится в Латгале и Видземе, традиционно теплее будет в Курземе.
Добавить комментарий