14 февраля
День святого Валентина, день всех влюбленных
Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Сегодня вы, если пожелаете, легко сможете превратить свою привлекательность и обаяние в грозное оружие. Рекомендуется вовремя остановиться, пока улов не стал уж слишком велик. Не солить же их, в самом деле.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 14 февраля 2021 | 20:36
Мэр Даугавпилса планирует баллотироваться на выборах самоуправлений
Мэр Даугавпилса Игорь Прелатов ("Наша партия") планирует баллотироваться на предстоящих выборах самоуправлений. Об этом он сообщил на состоявшейся на этой неделе пресс-конференции, сообщает ЛЕТА.
По словам Прелатова, если не случится ничего непредвиденного, он планирует баллотироваться "на 90%". Как и прежде, на выборах Прелатов будет представлять "Нашу партию".
В настоящее время "Наша партия" вместе с Латгальской партией входит в коалицию Даугавпилсской думы.
Выборы самоуправлений в Латвии пройдут 5 июня.
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