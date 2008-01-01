Мэр Даугавпилса планирует баллотироваться на выборах самоуправлений

Новости Политика | 14 февраля 2021 | 20:36

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Мэр Даугавпилса Игорь Прелатов ("Наша партия") планирует баллотироваться на предстоящих выборах самоуправлений. Об этом он сообщил на состоявшейся на этой неделе пресс-конференции, сообщает ЛЕТА.

По словам Прелатова, если не случится ничего непредвиденного, он планирует баллотироваться "на 90%". Как и прежде, на выборах Прелатов будет представлять "Нашу партию".

В настоящее время "Наша партия" вместе с Латгальской партией входит в коалицию Даугавпилсской думы.

Выборы самоуправлений в Латвии пройдут 5 июня.

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