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Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, сегодня лучше носа из дома не показывать и уж точно стоит избегать встречи с этим человеком. Он может предъявить вам свои претензии в самой недвусмысленной форме.
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Новости Латвия | 12 февраля 2021 | 20:16
В первые дни февраля температура воздуха была ниже нормы
Средняя температура воздуха в первую декаду февраля была -8,8 градусов, что на пять градусов ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды (LVĢMC).
Самая низкая температура зарегистрирована 6 февраля в Стальгене (Елгавский край) — в этот день столбик термометра опустился до -28,5 градусов. Максимум был зарегистрирован 3 февраля в Лиепае, когда температура воздуха составила +4,1 градус.
Средний уровень осадкой в начале февраля составил 5,3 миллиметра — 38% от нормы. Больше всего осадков — 15,4 мм — было в Калнциемса, а меньше всего — в Дагде, Добеле и Салдусе, где в феврале выпало не более 1,6 мм.
Высота снежного покрова составляла от пяти сантиметров в Вентспилсском пору до 33 сантиметров в Огрессале и Сигулде.
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