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Новости Латвия | 12 февраля 2021 | 20:11

Комендантский час отменяется

Пресс-фото

В четверг 11 февраля правительство решило больше не продлевать действие комендантского часа по уикендам, сообщает LTV.

«Домоседство по выходным» было введено как одна из мер борьбы с распространением Covid-19 перед новогодними праздниками, а затем действовало каждые выходные — в ночь с пятницы на субботы и с субботы на воскресенье (с 22 до 5 часов).

В начале февраля полиция отметила спад числа нарушений в часы, когда действовало это ограничение. В целом за весь период действия комендантского часа было проверено 79 594 лиц и начато 7980 дел об административном нарушении. Такая информация легла на стол правительства в четверг.

Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, на отмене комендантского часа настаивал глава МВД Сандис Гиргенс, аргументируя необходимость этого тем, что так удастся высвободить человеческие ресурсы правоохранительных структур на улучшение контроля соблюдения ограничений в дневные часы.

начальник Главного управления Полиции порядка Нормунд Краписис выразил общую позицию Госполиции: комендантский час нужно прекратить, силы полиции стоит направить на контроль днем и в вечерние часы, особенно с учетом того, что ужесточены требования безопасности для торговли и расширен ассортимент товаров

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, с понедельника, 8 февраля, в соответствии с предложенной Минэкономики моделью безопасной торговли ужесточены требования эпидемиологической безопасности в торговле, но расширен ассортимент доступных для очной покупки товаров.

Ранее Rus.lsm.lv писал, что 9 ноября в Латвии начал действовать режим чрезвычайной ситуации и введены различные ограничения. Позже ЧС решили продлить до 6 апреля.

LSM 

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