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Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума - доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
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Новости Общество | 10 февраля 2021 | 20:49
Ушли в мир иной...
С 3 по 9 февраля 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Breidaks Pēteris (08.09.1953 - 03.02.2021)
Dzenis Antons (15.02.1940 - 02.02.2021)
Gerasimova Lilija (26.06.1958 - 02.02.2021)
Jermolajeva Valentīna (25.11.1953 - 08.02.2021)
Kosņikovskis Vjačeslavs (03.03.1970 - 06.02.2021)
Kozlovskis Jevgeņijs (09.12.1932 - 05.02.2021)
Kukjāne Valentīna (18.11.1945 - 04.02.2021)
Locika Vanda (02.01.1939 - 07.02.2021)
Ļaļins Vladislavs (22.08.1941 - 08.02.2021)
Manova Nadežda (10.09.1924 - 03.02.2021)
Minogins Ivans (20.06.1953 - 05.02.2021)
Moisejeva Aņisija (07.01.1938 - 03.02.2021)
Petkeviča Gonorata (26.01.1929 - 08.02.2021)
Potalujevs Konstantīns (22.01.1972 - 01.02.2021)
Pozņaka Raisa (14.11.1930 - 02.02.2021)
Putāns Jānis (02.01.1949 - 05.02.2021)
Rakicka Nadežda (21.03.1962 - 03.02.2021)
Skvorcovs Aleksandrs (02.08.1949 - 05.02.2021)
Stupele Skaidrīte (01.04.1931 - 01.02.2021)
Šiktorova Tatjana (09.05.1956 - 06.02.2021)
Štokolova Ludmila (18.12.1939 - 03.02.2021)
Tarasovs Aleksandrs (01.08.1949 - 07.02.2021)
Tiščenko Tatjana (20.11.1951 - 04.02.2021)
Vaivode-Šulte Monika (12.03.1943 - 03.02.2021)
Vistiņa Janīna (12.03.1942 - 03.02.2021)
Žunda Leons (01.02.1937 - 02.02.2021).
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