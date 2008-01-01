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Новости Происшествия | 10 февраля 2021 | 20:41

Во время обысков полиция изъяла амфетамин и марихуану

Госполиция

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), на прошлой неделе сотрудники Даугавпилсского участка полиции провели несколько обысков, в ходе которых изъяли наркотики.

Как отмечают в ЛРУП, 1 февраля на основании оперативной информации сразу же после приобретения наркотиков в Даугавпилсе задержали мужчину 1987 г.р. Во время обыска у него изъяли 1 грамм порошкообразного вещества (амфетамина) и 2 грамма марихуаны. По делу начат уголовный процесс.

Продолжая расследование, 2 февраля в Даугавпилсе провели еще один санкционированный обыск в квартире 33-летнего мужчины, где нашли 33 упаковки с веществом растительного происхождения (16 граммов марихуаны), а также пакет с белым порошком (70 граммов амфетамина).

По данным ЛРУП, 5 февраля на Даугавпилсском автовокзале был задержан мужчина (1987 г.р.), прибывший из Резекне. Во время обыска полиция обнаружила у него 11 пакетиков с порошкообразным веществом (около 20 граммов амфетамина).

Все изъятые наркотики направлены на экспертизу. Следствие продолжается.

DELFI

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