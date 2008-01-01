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Новости Происшествия | 10 февраля 2021 | 20:38

Таможенники нашли в поездах почти полмиллиона контрабандных сигарет

VID

При проверке грузовых поездов, прибывших из Беларуси, сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) обнаружили 491 000 контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в вагонах под грузом щепы и среди изделий из стали.

В минувшую субботу во время проверки грузового поезда на товарной станции в Даугавпилсе таможенники нашли в вагонах со щепой 36 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

В тот же день во время проверки еще одного поезда, прибывшего на станцию "Индра", сотрудники таможни также нашли в двух вагонах 25 000 сигарет "Премьер".

Кроме того, на станции "Индра" сигареты обнаружили также при проверке грузового поезда, прибывшего из Беларуси 1 февраля. Всего изъято 110 000 сигарет "Премьер". В тот же день на товарной станции в Даугавпилсе при проверке другого поезда нашли еще 100 000 сигарет "Премьер".

Тайник с 220 000 белорусских контрабандных сигарет "Премьер" таможенники обнаружили также 30 января при проверке прибывшего на станцию "Индра" поезда из Беларуси. На этот раз контрабандисты разместили тайники в вагонах со сталью.

По всем фактам обнаружения сигарет начаты процессы.

Delfi

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