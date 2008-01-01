Даугавпилс выделяет деньги на сакральное наследие

Новости Общество | 9 февраля 2021 | 14:23

D-fakti.lv D-fakti.lv

В Даугавпилсе с 2018 года работает программа сохранения сакрального наследия. Каждый год самоуправление на эти цели выделяет около 30 000 евро. Городские конфессии по-разному используют средства — ремонт фасада, реставрация икон, замена электропроводки, рассказывает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Гривский костёл в Даугавпилсе в городской программе сохранения сакрального наследия участвует с 2018 года — и успел реализовать три проекта, рассказывает настоятель храма Вячеслав Росляк.

«В первый год — это проект по отоплению костёла. Замена котла. Сейчас он более современный — на гранулах. Во второй год полностью поменяли электропроводку. В 2020 году была реконструкция окон. Все три проекта успешно завершили. Конечно, есть софинансирование, но, несмотря на это, можно очень хорошо сделать эти проекты, что-то обновить и отремонтировать».

Сделать ремонт можно своими силами, отмечает Вячеслав Росляк, но городские деньги — это поддержка, которая ускоряет процесс. В этом году костёл планирует подать новый проект.

«На этот год есть план, но реализуется он или нет, ещё неизвестно — это реставрация лавок, которые у нас исторические, ещё довоенные — 1930-х годов. Есть желание их обновить, реконструировать. Может, удастся. Будем надеяться, что этот год будет также плодотворным».

Гривская римско-католическая церковь два года назад праздновала 130-летие. Это единственный в городе костёл на левом берегу Даугавы.

Возможности программы также использует лютеранская кирха, построенная в 1893 году, рассказывает декан кафедрального собора Мартина Лютера в Даугавпилсе Андис Леншс.

«Первая ступень — это восстановление освещения, а сейчас надеемся, что сможем заплатить за исследование деньгами на этот год».

Речь идёт об архитектурно-художественном исследовании кирхи, после которого надеются провести масштабный проект с государственными деньгами, так как приходских ресурсов не хватает, продолжает Андис Леншс.

«Нужна реставрация всего фасада и каменных окон, железная арматура внутри которых спустя 130 лет уже не служит. Это актуально на сегодняшний день, так что работы начались на этот счёт».

Городская программа сохранения сакрального наследия появилась в 2018 году. Ежегодно самоуправление выделяет на эти цели около 30 000 евро. Максимум на проект от города — 5000 евро, при обязательном софинасировании самой общины — 25% сметы, объясняет заместитель председателя городской думы Даугавпилса Янис Дукшинский.

«После того, как правительство приняло свою большую программу, где суммы больше, мы приняли обязывающие правила, которые дают возможность нашим соборам, церквям получить поддержку, если, конечно, они являются памятниками архитектуры государственного значения. На небольшие ремонты, реставрационные работы, проекты выделяем определенные суммы. Эти суммы меньше, чем в государственной программе, но всё равно это поддержка в пределах 2-5 тысяч».

Кроме этого, указывает Дукшинский, городская поддержка может стать первым шагом к получению крупного финансирования от государства.

«Мы хотели бы, чтобы эта программа шла не только на небольшие ремонтные работы, а, может, даже на создание больших проектов, с которыми можно претендовать на государственные программы, по которым можно получить и 100 тысяч, и даже больше. Но для этого нужно разработать качественный проект. Например, у нас церковь Святого Петра в центре города нуждается в больших инвестициях — ремонт крыши и так далее. Город не может такие суммы выделить, но помочь составить проектную документацию через такие проекты мы можем».

Проекты в городской думе в этом году принимают до 1 апреля. После чего заявки церковных приходов рассмотрит комиссия Департамента строительства Даугавпилса — и решит, кто получит деньги.

LSM