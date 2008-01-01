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Сегодняшний день будет удачен в финансовом отношении. Вы сможете решить парочку проблем и даже, возможно, задуматься об осуществлении некоей давней мечты.

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Новости Культура | 9 февраля 2021 | 14:18

День всех влюбленных в Даугавпилсе отметят онлайн-концертом

LSM

Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы 14 февраля приглашает всех на концерт солиста и лидера латгальской группы Dabasu Durovys Арниса Слобожанина.

«Конечно, мы мечтали о живом концерте, но … Пока что так. Во время концерта задуманы небольшие конкурсы и поздравления. В ближайшее время мы ничего не планируем — от ZOOM и прочих платформ молодежь устала — большинство там ежедневно учится. Самым первым “живым” мероприятием, о котором мы думаем, может стать праздник 1 июня, посвященный Международному дню защиты детей. Однако никто ничего не знает точно», — пояснила Rus.Lsm.lv руководитель Молодежного отдела Гунита Ванага.

Даугавпилс не будет украшен к Дню святого Валентина, об этом рассказала заместитель главного художника Лига Чибле: «На этой неделе мы завершим демонтаж рождественско-новогодних украшений. К 14 февраля ничего не планируем, в центре города уже есть “большое сердце” у костела, есть и рамка для фото с сердечками в парке Дубровина. Первые весенние украшения появятся в марте».

«Это будут большие тюльпаны и крокусы из фанеры, они не новые, «расцветают» уже лет пять. Далее на площади Виенибас к Пасхе будет установлена праздничная композиция, конкретно ее описать пока не могу, рано еще. Бюджет самоуправления в этом году меньше, чем годом ранее, поэтому ожидать новых масштабных украшений на улицах не стоит», — дополнила и. о. главного художника Сандра Поплавская-Римицане.

Следить за выступлением Арниса Слобожанина можно будет на странице Молодежного отдела в социальной сети Facebook.

LSM

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