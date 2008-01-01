Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 8 февраля 2021 | 15:37

На 8 февраля 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автомеханик;

- автоэлектрик;

- администратор отеля;

- администратор офиса;

- арт-терапевты;

- архитектор;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водители трактора;

- водитель тракторной техники;

- водители экскаватора;

- главный бухгалтер;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер по качеству;

- инженер метрологии;

- инженер по подготовке производства;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- каменщик;

- коммерческий работник розничной торговли;

- конструктор механики;

- конструкторы (машиностроение, металлообработка);

- контролер швейного производства;

- коптильщик мяса;

- лаборант;

- логопед;

- мастер швейного производства (работа в Смилтене);

- механик в цех;

- механик оборудования металлообработки;

- механик электромеханического оборудования;

- монтажники вентиляционных систем;

- монтажник жалюзей;

- монтажник трубопроводов;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы бурения;

- операторы пилорамы;

- оператор сельскохозяйственных машин;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы производства пищевых продуктов;

- пильщики леса;

- плиточники;

- повара;

- продавцы розничной торговли;

- программист;

- помощник пчеловода;

- помощник руководителя строительных работ;

- портной;

- пчеловод;

- работник склада;

- работники в лесу;

- работник фермы;

- разнорабочие;

- ремонтник;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь делопроизводства;

- семейный врач;

- слесарь монтажных работ;

- слесари подвижного состава;

- слесарь металлоконструкций;

- сортировщик;

- социальный работник;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- таксатор;

- телятник;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи деревообработки;

- технологи продуктов питания;

- технолог (металлообработка, машиностроение);

- управляющий недвижимостью;

- управляющий хозяйством;

- учитель английского языка;

- учитель информатики;

- учитель начального образования;

- финансовый аналитик;

- физиотерапевт;

- швеи;

- экономисты;

- электрики;

- электрослесарь;

- электромеханики лифтов;

- электромонтер;

- электромонтер высоковольтных линий;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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