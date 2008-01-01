В Латвии всю неделю будет морозно — прогноз

Новости Латвия | 8 февраля 2021 | 15:33

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Всю неделю в Латвии сохранятся морозы, днем будет часто выглядывать солнце, свидетельствуют прогнозы.

Снега ожидается мало, однако ночами и утром возможен туман и иней. Будут дуть в основном восточные, северо-восточные ветра, которые временами усилятся — и в порывах достигнут 10-14 м/с. В такие дни мороз будет особенно суровым.

Температура воздуха ночью будет составлять в основном -10... -20 градусов, когда ветер утихнет и небо прояснится, местами может похолодать до -25 градусов.

Днем будет в основном -5... -10 градусов, на востоке — до -12... -14 градусов. В конце недели на западе Курземе днем станет теплее, температура приблизится к нулю.

Поскольку февраль достаточно морозный, эта зима, вероятно, станет самой холодной с 2013 года.

LSM