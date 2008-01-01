5 февраля
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Сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку - способствует.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 5 февраля 2021 | 21:02
Начинается солярная весна, в Латвии ожидаются сильные морозы
В северном полушарии закончилась солярная зима - период года с наименьшим количеством солнечного света, свидетельствуют данные портала timeanddate.com, сообщает ЛЕТА.
Солярная зима начинается 6 ноября и заканчивается 4 февраля. В середине этого периода - зимнее солнцестояние 21 декабря, когда от восхода до заката солнца в Риге проходит шесть часов и 43 минуты.
Сейчас продолжительность дня увеличится на два часа, она составляет почти девять часов. Солярная весна будет продолжаться до 6 мая, за это время продолжительность дня увеличится почти до 16 часов. Самое светлое время года начнется 7 мая и завершится 5 августа.
Несмотря на то что продолжительность дня увеличивается, февраль в Латвии традиционно является самым холодным месяцем года. В течение ближайших десяти дней в стране ожидается морозная погода.
В конце недели и на следующей неделе на территории страны будет мало осадков, часто будет светить солнце, ожидается слабый или умеренный восточный ветер, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха в самые холодные ночи на территории страны будет опускаться ниже -15 градусов, местами - до -20 или -25 градусов. Максимальная температура днем составит -5..-15 градусов.
После 15 февраля холода могут отступить, возможна оттепель.
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