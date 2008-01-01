Начинается солярная весна, в Латвии ожидаются сильные морозы

Новости Латвия | 5 февраля 2021 | 21:02

Пресс-фото Пресс-фото

В северном полушарии закончилась солярная зима - период года с наименьшим количеством солнечного света, свидетельствуют данные портала timeanddate.com, сообщает ЛЕТА.

Солярная зима начинается 6 ноября и заканчивается 4 февраля. В середине этого периода - зимнее солнцестояние 21 декабря, когда от восхода до заката солнца в Риге проходит шесть часов и 43 минуты.

Сейчас продолжительность дня увеличится на два часа, она составляет почти девять часов. Солярная весна будет продолжаться до 6 мая, за это время продолжительность дня увеличится почти до 16 часов. Самое светлое время года начнется 7 мая и завершится 5 августа.

Несмотря на то что продолжительность дня увеличивается, февраль в Латвии традиционно является самым холодным месяцем года. В течение ближайших десяти дней в стране ожидается морозная погода.

В конце недели и на следующей неделе на территории страны будет мало осадков, часто будет светить солнце, ожидается слабый или умеренный восточный ветер, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха в самые холодные ночи на территории страны будет опускаться ниже -15 градусов, местами - до -20 или -25 градусов. Максимальная температура днем составит -5..-15 градусов.

После 15 февраля холода могут отступить, возможна оттепель.

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