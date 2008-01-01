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Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.
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Новости Латвия | 5 февраля 2021 | 20:42
Школьники за парты пока не вернутся
Чтобы остановить распространение Covid-19, правительство приняло решение продлить режим чрезвычайно ситуации до 6 апреля, сообщает агентство LETA. Школьники 1-2-х классов за парты пока не вернутся, но возобновляются очные консультации, заявил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Индивидуальные консультации доступны для всех образовательных учреждений. Они нужны, во-первых, тем, у кого проблемы с учебой, во-вторых, тем, у кого сложности с техническим обеспечением, в-третьих, тем, кому нужна психологическая поддержка, заявила глава Минобразования Илга Шуплинска. Она также извинилась перед теми, кто готовился с понедельника вернуться к очным занятиям.
Однако ранее — 2 февраля — правительство условилось, что с 8 февраля самые младшие школьники — первоклассники и второклассники — будут учиться очно.
При этом дискуссии о комендантском часе продолжатся — на следующей неделе.
Кроме того, Кабинет министров одобрил более жесткие ограничения для розничной торговли — и одновременно отменил ограничения на ассортимент продуктовых и гигиенических товаров. Нормы вступят в силу с 8 февраля.
С понедельника, 8 февраля, работу на месте смогут возобновить и книжные магазины, постановило правительство.
Кроме того, очно можно будет торговать семенами, субстратами и средствами для уничтожения грызунов.
Чтобы остановить распространение нового штамма Covid-19, на время запрещены регулярные международные пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией, Ирландией и Португалией, а с 11 по 24 февраля в Латвию нельзя въезжать без серьезной причины.
Как уже писал Rus.lsm.lv, 9 ноября в Латвии начал действовать режим чрезвычайной ситуации и введены различные ограничения. Позже ЧС решили продлить до 7 февраля. Наряду с этим принято решение о введении комендантского часа – с десяти вечера до пяти часов утра. Ранее, 17 декабря, были введены дополнительные ограничения на торговлю и услуги.
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