В Латвию две недели нельзя будет въехать без серьезной причины

Новости Латвия | 5 февраля 2021 | 20:38

Пресс-фото Пресс-фото

Чтобы остановить распространение нового штамма Covid-19, на время запрещены регулярные международные пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией, Ирландией и Португалией, а с 11 по 24 февраля в Латвию нельзя въезжать без серьезной причины.

Такое решение сегодня приняло правительство. В Латвию можно попасть, если есть важная причина: работа, учеба, объединение семьи, получение медицинских услуг, транзит, сопровождение несовершеннолетних, похороны, а также возвращение на постоянное место жительства.

Человек должен будет подтвердить, что у него серьезные причины, при заполнении анкеты covidpass.lv.

Подтверждающие документы присоединять не надо будет, однако стоит учесть, что их надо взять с собой — и при въезде показать Погранохране или Госполиции.

Но показывать бумаги не нужно, если информация, подтверждающая цель приезда, уже есть в государственных базах данных — например, о месте жительства, родственниках и так далее.

За последние сутки в Латвии сделали 11495 тестов на Covid-19 — положительными оказались 876 проб, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Всего с начала эпидемии зарегистрировали 70276 позитивных «ковид»-теста.

LSM