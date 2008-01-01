4 февраля
Всемирный день борьбы против рака
Именины:
Даила, Вероника, Доминикс / Георгий, Иван, Иосиф
Гороскоп на день
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Луна должна принести вам вдохновение, но случиться это может в самый неудобный момент. К этому стоит быть готовым.
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Новости Латвия | 4 февраля 2021 | 19:58
В пятницу ожидается снегопад, в восточной Латвии температура опустится до -16 градусов
В пятницу ночью и днем на большей части территории Латвии пойдет снег, местами в западных и центральных регионах - обильный, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Ожидается переменная облачность, ветер слабый и умеренный с запада и севера.
Минимальная температура воздуха ночью ожидается от -5 градусов на побережье Курземе до -16 градусов местами в Видземе, Латгале и Селии.
Днем солнце прогреет воздух до -2 ..- 7 градусов, на северо-востоке страны сохранится мороз до -10 градусов.
5 февраля в Риге время от времени будет идти снег, возможен сильный снегопад. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов; днем поднимется до -6.
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