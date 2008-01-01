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Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.
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Новости Происшествия | 4 февраля 2021 | 19:47
Суд обязал Госполицию выплатить 1500 евро латгальской пенсионерке, коноплю которой вырвали полицейские
Административный окружной суд встал на сторону 75-летней жительницы Декшарской волости (Вилянский край) Дзидры Бризгуле, постановив, что Госполиция должна будет заплатить 1500 евро компенсации за 363 выдранных куста конопли, которые росли у пенсионерки на участке. Об этом сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения.
Изначально Дзидра требовала компенсацию в размере 100 евро за семена и 3 000 евро за моральный ущерб, однако суд удовлетворил ее просьбу лишь частично.
Вокруг дома Дзидры росла конопля, она добавляла ее семена в масло. Летом 2018 года конопля разрослась необычайно бурно, до двух метров, и вылезла за пределы участка. Кто-то заметил и сообщил в полицию.
"27 августа во двор въехали два полицейских бусика и одна легковая машина, — рассказала пенсионерка. — Мне показали бумагу о том, что начат уголовный процесс о выращивании конопли и ее забирают на экспертизу. Я объяснила, что это пищевая конопля, я ее выращиваю с дедовских времен и сама ем, продолжая латгальскую кулинарную традицию. Полицейские не послушались и уговоров взять хотя бы по листочку с каждого куста. Мне сказали, что я не могу доказать, откуда семена, вдруг я их в магазине купила".
Позже, когда выяснилось, что в конопле не было наркотических веществ, полиция перед Дзидрой извинилась. Коноплю вернули — привезли 18 мешков завядших кустиков.
По закону в Латвии запрещено выращивать индийскую коноплю (Cannabis sativa subsp. Indica), а коноплю Cannabis sativa var. sativa — ту, что выращивала Дзидра Брузгуле — можно, если она растет на открытом воздухе. Глава ассоциации коноплеводов Гунтис Вилнитис рассказал, что различить их сложно, но можно — у наркотической конопли листья более округлые, у пищевой — более острые.
Профессор биологии из Латвийского университета Улдис Кондратович отчасти согласился с Вилнитисом, но объяснил, что эти два сорта конопли скрещиваются и селекция непрогнозируема. Если очень постараться, то из Cannabis sativa var. Sativa можно вырастить наркотический кустик, правда, при нашем климате это очень сложно сделать на открытом воздухе.
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