4 февраля

Всемирный день борьбы против рака

Именины:
Даила, Вероника, Доминикс / Георгий, Иван, Иосиф

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
День
-6 .. -8 C
Вечер
-9 .. -11 C
Ветер
4 .. 6 м/с
пятница
Ночь
-9 .. -11 C
Утро
-10 .. -12 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выпускникам школ разрешат не сдавать экзамен по выбору

В этом и следующем году выпускники 12-х классов не обязаны будут сдавать четвертый (по выбору) экзам ...

2. 1 февраля начнется регистрация будущих первоклассников

3. Ушли в мир иной...

4. В Даугавпилсе установили «умное» освещение

5. «Культурный» бюджет Даугавпилса сокращен на треть

6. Принят бюджет Даугавпилса на 2021 год

7. Пограничники нашли в поезде 20 000 контрабандных сигарет

8. В самоуправления предстоит избрать 683 депутатов

9. Пишем сочинение по произведениям Ивана Шамякина – на конкурс!

10. Реновированную спасательную станцию скоро сдадут в эксплуатацию

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Происшествия | 4 февраля 2021 | 19:47

Суд обязал Госполицию выплатить 1500 евро латгальской пенсионерке, коноплю которой вырвали полицейские

Пресс-фото

Административный окружной суд встал на сторону 75-летней жительницы Декшарской волости (Вилянский край) Дзидры Бризгуле, постановив, что Госполиция должна будет заплатить 1500 евро компенсации за 363 выдранных куста конопли, которые росли у пенсионерки на участке. Об этом сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения.

Изначально Дзидра требовала компенсацию в размере 100 евро за семена и 3 000 евро за моральный ущерб, однако суд удовлетворил ее просьбу лишь частично.

Вокруг дома Дзидры росла конопля, она добавляла ее семена в масло. Летом 2018 года конопля разрослась необычайно бурно, до двух метров, и вылезла за пределы участка. Кто-то заметил и сообщил в полицию.

"27 августа во двор въехали два полицейских бусика и одна легковая машина, — рассказала пенсионерка. — Мне показали бумагу о том, что начат уголовный процесс о выращивании конопли и ее забирают на экспертизу. Я объяснила, что это пищевая конопля, я ее выращиваю с дедовских времен и сама ем, продолжая латгальскую кулинарную традицию. Полицейские не послушались и уговоров взять хотя бы по листочку с каждого куста. Мне сказали, что я не могу доказать, откуда семена, вдруг я их в магазине купила".

Позже, когда выяснилось, что в конопле не было наркотических веществ, полиция перед Дзидрой извинилась. Коноплю вернули — привезли 18 мешков завядших кустиков.

По закону в Латвии запрещено выращивать индийскую коноплю (Cannabis sativa subsp. Indica), а коноплю Cannabis sativa var. sativa — ту, что выращивала Дзидра Брузгуле — можно, если она растет на открытом воздухе. Глава ассоциации коноплеводов Гунтис Вилнитис рассказал, что различить их сложно, но можно — у наркотической конопли листья более округлые, у пищевой — более острые.

Профессор биологии из Латвийского университета Улдис Кондратович отчасти согласился с Вилнитисом, но объяснил, что эти два сорта конопли скрещиваются и селекция непрогнозируема. Если очень постараться, то из Cannabis sativa var. Sativa можно вырастить наркотический кустик, правда, при нашем климате это очень сложно сделать на открытом воздухе.

Delfi

Добавить комментарий

 